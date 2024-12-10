На iPhone появилась первая альтернатива Apple Pay

Норвежская компания Vipps MobilePay стала первой, кто воспользовался открытым доступом к NFC-чипу в iOS 18.1 для стран ЕС. Vipps MobilePay – это первый в мире платежный сервис, который полностью заменяет Apple Pay на iPhone. До этого владельцы iPhone для совершения покупок могли использовать только Apple Pay.

«Тот факт, что мы, небольшие в международном контексте, стали первыми в мире с конкурирующей альтернативой на iPhone, имеет огромное значение. Это показывает, что мы способны выдержать конкуренцию с более крупными международными игроками», — заявил Руне Гарборг, генеральный директор Vipps MobilePay.

Появление альтернативы Apple Pay стало возможно благодаря требованиям Европейского союза, вынудившим Apple сделать операционную систему iOS более открытой. Благодаря этому для iPhone начали появляться сторонние магазины приложений и всевозможные эмуляторы.

На данное время Vipps поддерживает только карты Bankaxept (национальная платежная система Норвегии). По словам компании, поддержка Visa и Mastercard появится до лета 2025 года, что позволит совершать оплату практически по всему миру.

Приложение Vipps MobilePay активируется при нажатии кнопки блокировки устройства. Пользователи Vipps также могут заменить приложение Apple Wallet на Vipps.