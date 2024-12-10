spot_img
10 декабря, 2024
ДомойAI / MLMicrosoft запустил 3D-генератор Trellis с открытым исходным кодом

Microsoft запустил 3D-генератор Trellis с открытым исходным кодом

Microsoft Trellis

Компания Microsoft представила нейросеть Trellis с открытым исходным кодом для создания 3D-модели объекта по его фотографии или текстовому описанию.

ИИ-модель бесплатная, она доступна как онлайн, так и для скачивания. Первый вариант предусматривает генерацию 3D-модели только по изображению, а для работы с текстовыми запросами нужно развернуть нейросеть локально. Получившийся вариант можно будет отредактировать с помощью подсказок, например, «сделай прозрачную, похожую на стекло структуру».

Демонстрационный режим позволяет загрузить исходную картинку простым перетаскиванием. После этого сервис удалит фон и по нажатию кнопки «Generate» создаст 3D-модель, которую можно скачать в формате GLB для использования или монтажа в Blender или другом приложении.

Исходный код нейросети Trellis доступен на GitHub, а опробовать ее функции можно на сайте Huggingface.

Предыдущая статья
Azercell предоставляет возможность бесплатного пользования «Kinon Plus» в течение 7 дней
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,991ФанатыМне нравится
1,017ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»