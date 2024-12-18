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19 декабря, 2024
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Компании Ultra Technologies и HP провели совместное мероприятие для заказчиков

Компании Ultra Technologies и HP в уходящем году провели в Загульбе совместное мероприятие под названием «Business Horizon Session, 2024» для заказчиков. Конференция была посвящена инновационным бизнес-решениям HP в области искусственного интеллекта, а также затрагивала вопросы совместной деятельности компаний в Азербайджане.

После приветственной речи начальника отдела продаж Ultra Technologies Эльмира Рзаева, слово перешло к основному докладчику мероприятия, в качестве которого выступил региональный менеджер по продажам HP в странах Восточной Европы Антон Гайников. Антон поделился информацией о текущих трендах на рынке, а также рассказал, как наступление эры искусственного интеллекта меняет спрос в сегменте продаж решений для бизнеса. Также докладчик познакомил гостей мероприятия с актуальными линейками продуктов компании HP, которые стали доступны на рынке Азербайджана уже в 2024 году.

Официальная часть «Business Horizon Session, 2024» завершилась дегустацией вин в Mangal Steak House Zagulba, а все гости мероприятия смогли насладиться изысканной кухней и шоу-программой, организованной шеф-поваром ресторана.

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