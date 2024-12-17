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19 декабря, 2024
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Компания бывшего сотрудника Huawei начала массовое производство гуманоидных роботов

AgiBot

Китайская компания AgiBot сообщила о выпуске массового производства гуманоидных роботов общего назначения. Основателем AgiBot является бывший инженер Huawei Чжихуэй Цзюнь. Он работал над ИИ-чипом Shengteng и создал прототип беспилотного велосипеда. В 2022 году он покинул Huawei и запустил стартап по созданию роботов. 3 сентября 2024 года AgiBot привлекла 7 млрд. юаней (около $961 млн.) от китайского производителя автомобилей BAIC и других инвесторов.

Каталог компании уже включает три модели, которые могут выполнять роль личного помощника по дому или использоваться на производстве. По словам компании, внедрение ИИ позволяет «совершенствовать» их навыки по мере накопления данных. Сейчас уже произведено 962 гуманоидных роботов, а к концу года планируется достичь 1000 единиц.

AgiBot

AgiBot A2, по заявлению производителя, подходит для работы в магазинах, а также на презентациях и других подобных мероприятиях.

AgiBot A2-W, который построен на базе колесной платформы и позиционируется как оборудование для промышленных работ на производстве.

AgiBot RAISE A1 — «умный» робот первого поколения.

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