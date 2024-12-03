Jaguar представил Type 00 Concept

Бренд Jaguar на шоу Miami Art Week во Флориде официально представил Type 00 Concept — «художественный проект, сочетающий яркие цвета с геометрическими формами, которые черпают вдохновение из прошлого, и в то же время указывают на минималистичное будущее».

Type 00 – это четырехдверное купе с ярко выраженным ретро-дизайном, концепт ляжет в основу первого серийного Jaguar нового поколения. Ожидается, что электрический автомобиль класса GT будет представлен в конце 2025 года.

Машина построена на новой платформе (Jaguar Electric Architecture, JEA), которая совместима с батареями разных типов. Известно, что автомобиль будет оснащен полным приводом и двумя электромоторами общей мощностью более 600 л.с., запас хода — 770 км по циклу WLTP. За 15 минут можно будет пополнить запас хода на 300 км.

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Автомобиль лишен боковых зеркал и заднего окна. Вместо этого используются камеры, размещенные в передней части кузова. Такая концепция позволяет улучшить аэродинамику и придает автомобилю футуристический вид. На месте заднего окна находится то, что Jaguar называет «пантографической задней дверью», которая открывается для доступа к задней грузовой полке.

Jaguar изменил традиционный логотип — классический «прыгающий ягуар» остался только на отдельных элементах отделки и только в 2D, тогда как основное внимание уделено монограмме бренда.

В глаза сразу бросается огромный капот и простая прямоугольная решетка с новым логотипом. Машина получила двери-бабочки. Других подробностей о Type 00 не сообщается.

Пока неясно, насколько первый серийный электромобиль Jaguar будет похож на Type 00 Concept. Но известно, что он уже проходит тестирование. Предполагаемая стоимость составит от 120 тысяч фунтов стерлингов. Ожидается, что машина появится на рынке в первой половине 2026 года.