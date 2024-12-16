Honor GT –доступный мощный игровой смартфон

В Китае состоялась премьера нового игрового смартфона Honor GT. Аппарат позиционируется как сбалансированное устройство для молодежи — высокая производительность за минимальную цену. Смартфон получил качественный дисплей, мощный процессор, большой объем памяти и скоростную зарядку.

Honor GT оборудован плоским 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2664х1200 пикселей (435 ppi), частотой обновления 120 Hz, пиковой яркостью 4000 нит и частотой ШИМ 3840 Hz. В дисплей встроен оптический сканер отпечатков пальцев. В основе смартфона лежит флагманский процессор прошлого поколения Snapdragon 8 Gen 3, который работает в паре с оперативной памятью до 16 Gb и накопителем емкостью до 1 Tb.

Набор камер неплохой: основная получила датчик на 50 Мп (Sony IMX906, 1/1.56″, f/1.95, OIS) и широкоугольный модуль на 12 Мп (f/2.2, угол захвата 112 гр., автофокус, макро 2,5 см), разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп (f/2.45, запись видео 1080p). За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5300 мАч, есть поддержка 100-ваттной зарядки (от 0 до 60% за 15 минут). Предусмотрена фирменная технология рендеринга на основе искусственного интеллекта Phantom Engine, которая повышает производительность при меньшем энергопотреблении.

Также аппарат получил поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 LE, GPS, NFC-модуль, две nanoSIM-карты, USB 2.0 Type-C, ИК-пульт, стереодинамики, линейный вибромотор и защита IP65. Габариты и вес: 161 x 74,2 x 7,7 мм, 196 гр. Смартфон работает на базе Android 15 с фирменной оболочкой MagicOS 9.0.

Предлагаются три расцветки корпуса: белая, черная и зеленая. Цены такие: 12/256 Gb — $300, 16/256 Gb — $329, 12/512 Gb — $356, 16/512 Gb — $399, 16 Gb/1Tb — $452. Продажи Honor GT в Китае уже стартовали.