Центральный банк Азербайджана объявляет о старте второго этапа программы Fintech Innovation Sandbox

В мае 2024 года Центральный банк Азербайджана (ЦБА) представил инновационную программу, направленную на ускорение развития финтех-сектора. Эта инициатива вводит специальную нормативную «песочницу», которая позволит разработчикам и финансовым учреждениям тестировать новые финтех-продукты и услуги в реальных условиях под надзором Центрального банка.

Программа направлена на создание благоприятной среды для цифровых инноваций в финансовом секторе. Нормативная «песочница» предназначена для снижения рисков, связанных с запуском новых финансовых продуктов, и содействия их более быстрому внедрению на рынок, сводя к минимуму бюрократические процедуры и упрощая доступ к финансовым ресурсам.

Чтобы получить право на участие в программе, финтех-продукты должны соответствовать следующим критериям:

они должны быть новыми для азербайджанского рынка и повышать доступность финансовых услуг,

продукты должны быть готовы к тестированию в реальных условиях и не должны подпадать под действие действующих нормативных актов,

кроме того, продукты должны быть предназначены для использования в Азербайджане, не должны представлять системных рисков для финансовой системы и должны быть обеспечены достаточными финансовыми, кадровыми и инфраструктурными ресурсами.

Заявки для участия во втором этапе проекта принимаются до 15 января 2025 года по этой ссылке: sandbox.cbar.az.