Предприниматели теперь могут получать кредиты, не посещая банк — новое сотрудничество между «SİMA İmza» и Yelo Bank

ООО «AzInTelecom», функционирующее в составе Азербайджанского холдинга транспорта и связи (AZCON Holding), расширило рамки сотрудничества с Yelo Bank.

Благодаря цифровой подписи нового поколения SİMA, разработанной «AzInTelecom», процесс выдачи кредитов для индивидуальных предпринимателей — клиентов Yelo Bank — был полностью цифровизирован. Теперь предприниматели могут легко подписывать кредитные договоры с помощью «SİMA İmza».

В рамках услуги сотрудник банка предоставляет пользователю специальный QR-код. Пользователь сканирует данный код с помощью сертификата предпринимателя в мобильном приложении «SİMA İmza», знакомится с документами и подписывает их. Данная функция избавляет от необходимости стоять в очередях, экономит время и устраняет неудобства, связанные с бумажными документами.

Необходимо отметить, что с 2022 года Yelo Bank в сотрудничестве с «SİMA İmza» предоставляет пользователям возможность регистрироваться через мобильное приложение, размещать онлайн-депозиты и с лёгкостью осуществлять различные финансовые операции с использованием «SİMA İmza».

С помощью цифровой подписи нового поколения SİMA отпадает необходимость в обращении в центры обслуживания, снижается нагрузка и расходы учреждений. «SİMA İmza», признанная юридически эквивалентной собственноручной подписи и расширяющая доступ к цифровым услугам, ускоряет бизнес-процессы. Благодаря технологии распознавания лица SİMA обеспечивает безопасность и надёжность при осуществлении финансовых операций.

Для получения более подробной информации о цифровой подписи нового поколения SİMA, которую можно активировать, загрузив мобильное приложение, посетите сайт sima.az или свяжитесь с контактным центром по номеру «157»