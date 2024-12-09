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9 декабря, 2024
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Чат-бот Grok от компании Илона Маска стал доступен бесплатно пользователям X

Grok

Компания Илона Маска xAI открыла свободный доступ к функциям фирменного чат-бота Grok на базе системы искусственного интеллекта всем пользователям соцсети X. Для его запуска теперь не нужно оформлять подписку Premium.

Бесплатная версия имеет ограничения: пользователи могут отправлять чат-боту до 10 запросов каждые два часа и анализировать не более 3 изображений в день.

В настоящее время Grok уступает по численности пользователей чат-ботам, таким как ChatGPT от OpenAI и Google Gemini, но возможно, обеспечение бесплатного доступа позволит ему конкурировать с ними. Этому также будет способствовать грядущий выход приложения для Grok, у ChatGPT и Gemini уже есть отдельные приложения.

Grok отличается от других чат -более вольной манерой общения. Это искусственный интеллект, созданный по образцу произведения «Автостопом по галактике», предназначенный для того, чтобы отвечать практически на все вопросы и, что гораздо сложнее, даже подсказывать, какие вопросы задавать. Отдельный акцент сделан на чувство юмора. Искусственный интеллект якобы способен отвечать остроумно, а еще у него есть некие «бунтарские» способности. Так его описывают разработчики компании.

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