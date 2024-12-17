Dell PowerStore Prime — ваш долгосрочный партнер в бизнесе

В мае 2024 года на ежегодной конференции Dell Technologies World была представлена одна из самых ожидаемых новинок в мире корпоративных IТ — PowerStore Prime. Данное предложение представляет собой систему хранения данных Dell PowerStore версии 4.0, которая открывает новые горизонты для предприятий и организаций, стремящихся повысить производительность своих центров обработки данных и улучшить управление корпоративной информацией.

При том что технологии продолжают играть важную роль в решении современных задач, они являются лишь частью общей стратегии любой компании. На сегодняшний день эффективная инфраструктура должна отвечать определенным требованиям, в числе которых использование передовых платформ для удовлетворения текущих и будущих бизнес-потребностей, соответствие бизнес-стратегиям для оптимизации финансовых, операционных и человеческих ресурсов. Кроме того, наличие надежной экспертизы и правильного планирования создают условия для внедрения и последующего расширения бизнеса. Именно с PowerStore Prime инфраструктура становится стратегическим активом, обеспечивающим долгосрочные инновации.

Что представляет собой PowerStore Prime

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В первую очередь, обновление PowerStore 4.0, которое стало доступно в июле текущего года, выводит платформу на новый уровень, обеспечивая улучшенную производительность, эффективность, устойчивость и расширенные возможности работы в мультиоблачной среде. В числе нововведений, которые получила платформа PowerStore 4.0:

Согласно отчетам компании, увеличение производительности составило 30% по сравнению с предыдущей версией PowerStore 3.6, а показатель эффективности сокращения данных вырос на 20% за счет оптимизации алгоритма компрессии. Новая модель Dell PowerStore 3200Q на базе NVMe дисков QLC, предоставляя такую же производительность, как и PowerStore 3200T, является более экономически выгодным предложением. Помимо этого, для эффективности управления был добавлен ряд новых опций, включая Capacity Accounting (отображение коэффициента сокращения данных для сжимаемых данных и емкость несжимаемых данных), Quality of Service (настройка приоритизации производительности рабочих нагрузок), Universal Import (поддержка импорта рабочих нагрузок с систем хранения данных Dell и сторонних производителей без дополнительных инструментов) и другие. Добавилась поддержка операционных систем для томов Metro: теперь поддерживается не только VMware, но и Windows, и Linux. Также была добавлена функциональность синхронной репликации для файловых и блочных рабочих нагрузок. Появилась возможность перемещения активных данных между PowerStore и такими облачными средами, как Microsoft Azure или Amazon Web Services, в рамках решения Dell APEX Block Storage for Public Cloud. При этом функциональность прямого резервного копирования Dell PowerStore расширилась и, помимо устройств Dell PowerProtect, также поддерживает резервное копирование в общедоступные облака в рамках решения Dell APEX Protection Storage.

В последние годы коэффициент сокращения данных является одной из основных метрик эффективности системы хранения данных Dell PowerStore, ведь как сжатие, так и дедупликация обеспечивают значительную экономическую выгоду для заказчиков. Благодаря специализированному чипу аппаратного сжатия функциональность сокращения данных PowerStore является заводской настройкой и не влияет на производительность. В PowerStore Prime была также улучшена функциональность Dynamic Resiliency Engine, которая теперь обеспечивает еще больше доступного объема при обновлении до версии 4.0, даже до учета преимуществ сокращения данных.

Важно также понимать, что не все рабочие нагрузки уменьшаются одинаково. Чтобы помочь клиентам лучше осознать объемы используемых данных, PowerStore предлагает новый инструмент учета емкости, который представляет собой панель мониторинга, визуализирующую использование массива под названием Capacity Accounting. Этот функционал является упрощенной системой отчетности, которая подробно описывает общие коэффициенты сокращения данных с разделением на сжимаемые и несжимаемые данные. Подобная информация доступна через удобный интерфейс PowerStore Manager, а также через CLI и REST API. Отчетность доступна на уровне кластера, устройства, группы томов или тома.

Таким образом, теперь пользователям PowerStore будет легче принимать решения о планировании размещения данных, включая перемещение менее сжимаемых рабочих нагрузок на более экономически выгодные системы хранения данных в кластере PowerStore, как, например, это предлагает новая модель Dell PowerStore 3200Q.

Функциональность Quality of Service (QoS) позволяет настраивать параметры производительности в соответствии с уникальными потребностями бизнеса — от приложений, чувствительных к задержкам, до рабочих нагрузок с высокой пропускной способностью. При этом политики производительности томов Volume Performance Policies также остаются доступными. С их помощью PowerStore отдает приоритет операциям ввода-вывода одного ресурса над другими в условиях сильной загруженности системы. В данном контексте функциональность QoS отличается тем, что позволяет клиентам устанавливать лимиты на использование доступных ресурсов.

При том, что и в ранних версиях системы хранения данных Dell PowerStore поддерживали импорт данных из различных систем хранения, они не включали все возможные системы. PowerStore Prime предлагает легкий переход от устаревших систем к современным технологиям с помощью встроенной опции универсального импорта. Данная опция позволяет клиентам мигрировать блочные данные с любого массива Dell или третьих сторон с подключением по Fibre Channel или iSCSI.

Функциональность тома Metro обеспечивает 100% доступность рабочих нагрузок на разных площадках с конфигурацией active/active, нулевыми значениями RTO/RPO, автопереключением/возвратом и бесплатным компонентом Witness для предотвращения сценариев Split Brain. C PowerStore Prime том Metro, помимо поддержки новых операционных систем, также поддерживает группы томов для повышения согласованности приложений.

Environment Versions Supported Versions for Single Host Environments RedHat 7.5 and later SUSE SLES 12 SP1 and later Oracle 7 and later Supported Clustered Hosts RedHat 8.2 and later SUSE SLES 15 and later Supported Versions of for Metro Volume Windows Server 2016 OS Build 14393.2395 and later Windows Server 2019 Windows Server 2022 Supported Environments/Applications Windows Failover Clustering for Virtual Machines (Hyper-V) SQL Server Failover Cluster Instance Windows File Server

Синхронная репликация в PowerStore 4.0 поддерживает как файловые, так и блочные рабочие нагрузки, расстояние до 100 км с RTT в 5 мс и работает по IP-протоколу. При этом хосты могут быть подключены с помощью Fibre Channel и iSCSI, NVMe-oF (NVMe/FC и NVMe/TCP) для блочного доступа, а также с помощью SMB, NFS или FTP/SFTP — для файлового.

Данный тип репликации позволяет клиентам одновременно защищать любые комбинации томов, групп томов, тонких клонов и серверов NAS. Максимальные лимиты синхронной репликации соответствуют лимитам асинхронной репликации и настраиваются с помощью политик защиты Protection Policies так же, как и другие опции по защите данных, включая неизменяемые моментальные снимки Secure Snapshots и прямое резервное копирование Storage Direct Backup.

Еще один из ключевых аспектов новой системы — это автоматизация с использованием искусственного интеллекта. Помимо того, что система хранения данных Dell PowerStore способна самостоятельно анализировать данные, оптимизировать ресурсы хранения и прогнозировать потенциальные сбои, PowerStore Prime включает помощника Dell APEX AIOps Generative AI Assistant на базе искусственного интеллекта, который является мощным инструментом, разработанным для улучшения взаимодействия с продуктами и услугами Dell.

Новый функционал на базе генеративного искусственного интеллекта предлагает надежную и точную модель синтеза естественного языка, обученную исключительно на официальной документации, охватывающей более 133 тысяч статей базы знаний, включая руководства пользователей, справочные материалы и примечания к версиям для каждого продукта. Так же, как и со сторонними языковыми моделями генеративного искусственного интеллекта, заказчики Dell PowerStore теперь могут вести естественные беседы с помощником с помощью чата и задавать дополнительные вопросы для более глубокого понимания проблем.

Таким образом, с помощью Dell APEX AIOps Generative AI Assistant открываются новые возможности, как сокращение времени на поиск информации и повышение продуктивности IТ-команды за счет получения точной и надежной информации, основанной на официальной документации Dell.

Но PowerStore Prime — это не только новые технологические преимущества. Данное решение предоставляет мощные финансовые и операционные инструменты, включая новые и обновленные предложения, гарантии и варианты использования, обеспечивающие соответствие текущим бизнес-потребностям, помогая сократить затраты и максимизировать гибкость с течением времени.

Среди них особо следует отметить гарантию сокращения данных с коэффициентом 5:1 и новую программу Lifecycle Extension with ProSupport. В случае с гарантией сокращения данных не требуется предварительная оценка или дополнительная оплата. Эта опция предлагается на срок до 5 лет, а также обеспечивает прозрачный процесс устранения проблем. Что касается программы Lifecycle Extension with ProSupport, то она представляет собой защиту инвестиций в инфраструктуру Dell PowerStore и сочетает в себе поддержку мирового класса с гибкостью обновления технологий, начиная от аппаратных обновлений Data in Place для повышения производительности до масштабируемости и перехода на платформы следующего поколения. Данные предложения дополняют другие преимущества программы Future-Proof, которая также включает 3-летнюю гарантию удовлетворенности, программное обеспечение по схеме «все включено» и другие преимущества.

Нельзя не отметить, что с развитием технологий многие компании также уделяют большое внимание экологической устойчивости. Dell Technologies придерживается и этого тренда, а решение PowerStore Prime спроектировано с учетом минимизации энергопотребления и уменьшения углеродного следа. Использование энергоэффективных компонентов и интеллектуальных алгоритмов управления позволяет снизить затраты на электроэнергию и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

В заключение следует подчеркнуть, что PowerStore Prime — это ведущее предложение по хранению данных от Dell Technologies на сегодняшний день, приобретая которое, предприятия и организации получают все преимущества работы с надежным поставщиком инфраструктуры мирового класса. Производитель обладает широким опытом работы с бизнес-средой и глубокими знаниями рабочих нагрузок, что гарантирует вам возможность оставаться гибкими в условиях быстро меняющегося мира. PowerStore Prime поможет достичь новых успехов и станет долгосрочным партнером в вашем бизнесе!

Дополнительную информацию о решении Dell PowerStore Prime вы можете получить на сайте официального дистрибьютора Dell Technologies в Азербайджане — компании Techpro DC

https://techprodc.com