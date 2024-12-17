«SİMA İmza» интегрирована в систему интернет-банкинга Xalq Bank

ООО «AzInTelecom», функционирующее при Министерстве цифрового развития и транспорта, и ОАО «Xalq Bank» заключили новое соглашение о сотрудничестве.

Цифровая подпись нового поколения — SİMA, разработанная ООО «AzInTelecom», была успешно интегрирована в мобильное приложение и систему интернет-банкинга «XalqOnline».

Теперь физические лица могут использовать «Sima İmza» для осуществления операций, требующих электронной подписи в приложении и системе «XalqOnline».

Посредством данного цифрового решения можно осуществлять внутренние и международные денежные переводы и конвертации в системе «XalqOnline». Клиенты банка также могут обратиться в банк, заполнив и подписав соответствующую онлайн-форму с помощью «SİMA İmza». К числу таких запросов относятся заказы дебетовых карт, а также заявки на получение кредитов и открытие счетов.

Необходимо отметить, что благодаря цифровой подписи нового поколения — SİMA, снижается зависимость пользователей от центров клиентского обслуживания, а также уменьшаются нагрузка и расходы организаций. «SİMA İmza» может быть интегрирована в любую систему, предоставляя пользователям возможность с легкостью подписывать документы в неограниченном количестве. Цифровая подпись нового поколения, предоставляемая через мобильное приложение «SİMA», является бесплатной для граждан. Для более подробной информации посетите веб-сайт www.sima.az или свяжитесь с контактным центром по номеру «157».