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3 декабря, 2024
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Azercell провел тренинг по кибербезопасности для пожилых людей

Azercell

Azercell продолжает реализовывать инициативы, направленные на повышение цифровой грамотности и защиту уязвимых групп населения в онлайн-среде. Лидирующий мобильный оператор организовал специальный тренинг по кибербезопасности для жителей учреждения социального обслуживания пожилых людей.

Цель тренинга заключалась в информировании старшего поколения о рисках кибермошенничества, фишинговых атаках и других угрозах в виртуальной среде. Сотрудники отдела информационной безопасности Azercell представили участникам основные инструменты и тактики, которые используют злоумышленники, а также поделились эффективными способами защиты от интернет-угроз. Завершением программы стала интерактивная сессия вопросов и ответов.

Встреча прошла с участием «Azercell Könüllüləri» («Волонтеры Azercell»). Участникам программы были вручены специальные подарки.

Стоит отметить, что Azercell активно реализует проекты, направленные на повышение осведомленности различных социальных групп о цифровой безопасности. Компания также проводит регулярные тренинги для детей — одной из наиболее уязвимых категорий общества, и продолжает расширять свою деятельность в этом направлении.

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