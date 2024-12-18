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19 декабря, 2024
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Азербайджанцы уверены, что высокий уровень цифровой грамотности позволяет зарабатывать больше

Азербайджанцы считают, что могли бы зарабатывать на 36% больше, если бы обладали более высоким уровнем цифровых навыков. Таковы данные нового опроса* «Лаборатории Касперского». Участники исследования по-разному оценивали возможности, которые даёт развитость таких компетенций, в зависимости от возраста. Так, более молодые респонденты, от 18 до 25 лет, считают, что зарабатывали бы почти в полтора раза (на 47%) больше при более высоком уровне владения технологиями.

Активная цифровизация в компаниях действительно требует навыков владения технологиями и кибергигиены, ведь ошибки сотрудников могут привести к финансовому и репутационному ущербу для всего бизнеса. Однако большинство опрошенных сотрудников (58%) не проходили никакие тренинги/курсы по повышению цифровой грамотности.

«Низкий уровень цифровой грамотности в коллективе может повлечь за собой серьёзные риски для всей организации с точки зрения кибербезопасности. Нужно обучать сотрудников азам информационной гигиены, а также минимизировать возможные последствия совершаемых ими ошибок. В этом могут помочь комплексные защитные решения, которые не дадут перейти по фишинговой ссылке и предупредят об опасных программах», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

* Исследование проведено компанией ERA Research в ноябре-декабре 2024 года. Телефонный опрос проведён среди жителей городов Баку, Гянджа и Сумгаит. Было опрошено 500 человек в возрасте старше 18 лет.

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