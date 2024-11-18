В Telegram появились мини-приложения 2.0 со множеством функций

Разработчики мессенджера Telegram объявили о запуске «крупнейшего обновления в истории мини-приложений». Для них теперь доступны полноэкранный режим, платные подписки, отдельные иконки на домашнем экране, отправка подарков, фотографий и видео, создание документов для пользователей и многое другое.

Полноэкранный режим

Мини-приложения теперь могут использовать весь экран в вертикальной или горизонтальной ориентации. Благодаря этому платформа приложений поддерживает больше жанров игр, новые жесты и интерфейсы.

Отслеживание движения устройства

Мини-приложения могут получать информацию о движении устройства пользователя, что позволяет разработчикам добавлять специальные элементы управления в игры или создавать проекты в виртуальной реальности.

Иконки на главном экране

На главный экран устройства можно выводить иконки для быстрого доступа к мини-приложениям.

Доступ к геопозиции

Пользователи могут предоставлять мини-приложениям доступ к местоположению устройства. По умолчанию доступ отключен.

Подарки от приложений

Приложения теперь могут использовать накопленные звезды, чтобы отправлять подарки — например, в качестве награды за достижения.

Эмодзи-статусы из приложений

Подписчики Telegram Premium могут устанавливать эмодзи-статусы через мини-приложения. При этом приложения могут интегрировать API из других сервисов, чтобы автоматически обновлять статус.

Обмен медиафайлами

Можно делиться медиафайлами прямо из мини-приложений. Также приложения могут создавать медиа для публикации в историях.

Создание документов

Мини-приложения способны генерировать документы и файлы для скачивания, например, фотографии для профиля, созданные искусственным интеллектом, или аудиофайлы.

Платные подписки

Разработчики могут предлагать пользователям подписки на мини-приложения за Telegram-звезды. Можно установить несколько тарифов для разного уровня доступа к контенту и функциям.

Настройка экрана загрузки

У разработчиков теперь есть возможность кастомизировать экран загрузки мини-приложений с помощью @BotFather.