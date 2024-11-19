Активное резервное копирование записей видеонаблюдения для систем видеонаблюдения QNAP QVR

QVR Recording Vault — безлицензионный инструмент для активного резервного копирования записей видеонаблюдения.

В современном мире видеонаблюдение является неотъемлемой частью безопасности и контроля. Однако, с ростом количества видеокамер и объема данных, возникает необходимость в защите и безопасном хранении этой информации. Любая компания, сталкиваясь с подобными проблемами, задает себе следующие вопросы:

Как эффективно переносить видео из нескольких филиалов или магазинов в штаб-квартиру для централизованного управления и архивирования? Насколько сложно настроить резервное копирование для нескольких серверов записи? Видеозаписи видеонаблюдения должны храниться в течение 180 дней, а иногда и до года. Существует ли решение для хранения с большой емкостью, которое также позволяет быстро извлекать необходимую видеозапись за определенный промежуток времени?

На все эти вопросы ответит QVR Recording Vault. Это решение для активного резервного копирования записей видеонаблюдения, не требующее приобретения лицензии, разработанное для предприятий и организаций с широкой сетью филиалов, которым требуется долгосрочное хранение больших объемов записей. Предприятия могут развернуть в своей штаб-квартире высокопроизводительный QNAP NAS и установить QVR Recording Vault для автоматического резервного копирования видеофайлов с серверов записи на конечных точках, работающих под управлением QVR Pro или QVR Elite. QVR Recording Vault повышает эффективность резервного копирования, обеспечивает долгосрочное архивирование вне офиса и упрощает централизованное управление для более удобного просмотра и доступа.

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Создание собственного сервера резервного копирования видеозаписей с помощью QNAP QVR Recording Vault имеет следующие преимущества:

Без лицензии. Не требуется абонентская плата. Поддерживает большое количество подключений к серверу записи конечных точек без ограничений по количеству подключений.

Не требуется абонентская плата. Поддерживает большое количество подключений к серверу записи конечных точек без ограничений по количеству подключений. Беспроблемное развертывание. Не требуется внесения каких-либо изменений в существующей архитектуре системы наблюдения (например, установки новых серверов и камер, прокладки кабеля). Просто добавьте необходимое количество выделенных серверов резервного копирования в текущую среду наблюдения для легкой интеграции.

Не требуется внесения каких-либо изменений в существующей архитектуре системы наблюдения (например, установки новых серверов и камер, прокладки кабеля). Просто добавьте необходимое количество выделенных серверов резервного копирования в текущую среду наблюдения для легкой интеграции. Более длительное хранение записей. Выберите NAS высокой емкости в качестве сервера резервного копирования QVR Recording Vault и настройте период хранения в соответствии с вашими потребностями. Хранение видео до 999 дней не является проблемой!

Кроме того, возможность активного резервного копирования, которую предлагает QVR Recording Vault, серьезно отличается от традиционного.

Активное резервное копирование

После подключения сервера резервного копирования QVR Recording Vault к конечным серверам записи QVR Pro/QVR Elite он автоматически создает резервные копии видеозаписей с этих конечных точек.

Назначьте задачи резервного копирования серверу резервного копирования, что позволит серверам наблюдения сосредоточиться на записи, не оказывая влияния на системные ресурсы или операции.

Никаких изменений в существующей архитектуре системы наблюдения.

Резервные видеофайлы сохраняют метаданные, что позволяет воспроизводить и искать их через клиентские устройства.

Компании могут эффективно управлять пространством хранения как на устройствах NAS в головном офисе, так и на конечных устройствах, оптимизируя управление бюджетом.

Традиционное резервное копирование

Каждому серверу видеонаблюдения конечной точки требуется специальное программное обеспечение для резервного копирования записей в штаб-квартиру. Это обуславливает более высокие требования к управлению.

Серверы видеонаблюдения выполняют как задачи записи, так и резервного копирования, что нагружает системные ресурсы и может повлиять на производительность записи.

Резервные видеофайлы не включают метаданные, что делает воспроизведение и поиск их через клиентские устройства невозможными.

Управление большими объемами отснятого материала обременительно, что увеличивает время управления и затраты на распределение ресурсов.

Почему компании выбирают QVR Recording Vault с QNAP NAS

Компании могут более эффективно распределять ресурсы хранилища NAS между головным офисом и объектами. Используя QVR Recording Vault в качестве выделенного сервера резервного копирования для записей видеонаблюдения, серверы записи конечных точек сосредотачиваются на записи, что снижает нагрузку на хранилище. Данное решение имеет удобный и интуитивно понятный интерфейс, позволяющий легко отслеживать задания резервного копирования, состояние резервного копирования, частоту резервного копирования, дни хранения и использование пространства для хранения. Гибкие настройки резервного копирования позволяют устанавливать максимальные дни хранения и емкость резервного копирования для записей видеонаблюдения на отдельных камерах. Вы также можете выбрать обычные или событийные резервные копии с поддержкой перезаписи видеофайлов с целью освобождения места для хранения по мере необходимости. А благодаря метаданным, включенным в видео резервного копирования, можно легко искать, просматривать и воспроизводить отснятый материал в QVR Recording Vault с помощью специальной утилиты для настольного компьютера или мобильного приложения QVR Pro Client.

Оптимизированное централизованное управление резервным копированием

QVR Recording Vault позволяет легко создавать хранилище резервных копий, а также отслеживать размер файлов резервных копий, количество каналов резервных камер и многое другое.

Вы сможете создавать задания резервного копирования записи и гибко настраивать планы резервного копирования, выбирая время начала записи, область резервного копирования (регулярная/запись событий), частоту резервного копирования (каждый час/каждый день) и просматривать все статусы заданий резервного копирования.

Также можно настроить количество дней хранения для отдельных каналов резервного копирования и максимальную емкость резервного копирования для обычных или событийных записей. Таким образом, вы получаете возможность эффективного управления пространством хранения, включая или отключая перезапись по мере необходимости.

Менеджеры могут гибко устанавливать разрешения на просмотр и управление записью резервного копирования для членов команды. Например, администраторы могут просматривать и управлять всеми файлами, в то время как обычные пользователи получают доступ только к просмотру записей каналов, к которым им предоставлено разрешение.

Следует отметить, что для работы с QVR Recording Vault требуется NAS с характеристиками, которые включают процессор x86 Intel или AMD, операционную систему QTS 5.1 или более позднюю версию, не менее 2 ГБ оперативной памяти для оптимальной производительности сервера резервного копирования.

Станьте одними из первых, кто испытает совершенно новую функцию резервного копирования записей видеонаблюдения QVR Recording Vault!