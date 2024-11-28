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28 ноября, 2024
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В Paşa Kapital предоставлена возможность открытия счета дистанционно с помощью «SİMA İmza»

AzInTelecom

ООО «AzInTelecom», функционирующее при Министерстве цифрового развития и транспорта, и компания «Pasha Kapital», входящая в состав «Pasha Holding», начали совместную работу в рамках очередного сотрудничества. Цифровая подпись нового поколения — SİMA, представленная компанией AzInTelecom, была успешно интегрирована в систему электронного открытия счетов Pasha Kapital.

Желающие инвестировать в местные и зарубежные финансовые рынки могут с легкостью открыть счет с помощью «SİMA İmza» на сайте Pasha Capital или в мобильном приложении «Pasha Capital». Для этого не нужно посещать офисы клиентского обслуживания. Инвестиционный счет можно открыть и начать торговать в режиме онлайн в любое время и из любой локации. Открыв счет на платформе «Pasha Capital», пользователи получают доступ к глобальным инвестиционным биржам. Они также могут воспользоваться полным спектром розничных услуг, предлагаемых компанией. Это покупка облигаций и векселей на местном рынке и инвестирование в акции, форекс, валюты, криптовалюты, индексы и инвестиционные инструменты нового поколения, такие как ETF («биржевые фонды») и CFD («контракты на разницу») на внешнем рынке.

Необходимо отметить, что с появлением цифровой подписи нового поколения SİMA, снижается зависимость граждан от центров клиентского обслуживания, уменьшаются нагрузка и расходы учреждений. «SİMA İmza» может быть интегрирована в любую систему, позволяя пользователям подписывать документы быстро и в неограниченном количестве. Цифровая подпись нового поколения, полученная путем загрузки мобильного приложения «SİMA İmza», бесплатна для граждан. Для получения более подробной информации можно обратиться на сайт www.sima.az и в контактный центр «157».

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