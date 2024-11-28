Raspberry Pi Compute Module 5 — новый стандарт для встраиваемых вычислений

Компания Raspberry Pi выпустила компактный одноплатный компьютер Compute Module 5 — модульную версию флагманского Raspberry Pi 5. Устройство предназначено для встраиваемых решений.

Compute Module 5 предлагает базовые характеристики оригинального Raspberry Pi 5: четырехъядерный процессор на базе Arm Cortex-A76 с частотой 2,4 GHz, графический процессор VideoCore VII с поддержкой OpenGL ES 3.1 и Vulkan 1.3, два порта HDMI (поддерживаются дисплеи 4К 60 к/с), два USB 3.0, гигабитный Ethernet с поддержкой IEEE 1588, интерфейс PCIe 2.0, поддержку Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. Доступны комплектации с 2, 4, 8 Gb LPDDR4X-4267 SDRAM и с 16, 32, 64 Gb MLC eMMC. В 2025 году в продаже появится версия с 16 Gb SDRAM. Цена Compute Module 5 составляет от $45.

В дополнение к Compute Module 5 компания выпустила набор аксессуаров и дополнительные платы. Среди них IO Board за $20, которая упрощает разработку проектов на базе Compute Module 5. Она выводит все интерфейсы компьютера в более удобную компоновку. В компании отмечают, что многие будут использовать Compute Module 5 и IO Board одновременно. Для этого выпустили специальный металлический корпус $18. Также среди аксессуаров есть радиатор и антенна. При необходимости пользователи могут приобрести все новинки одним набором за $130.