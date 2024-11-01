Azercell поддерживает четыре проекта, направленные на улучшение положения женщин в обществе

Лидирующий мобильный оператор вручил гранты победителям конкурса «Расширяем возможности: программа поддержки женщин».

Завершился финальный этап конкурса социальных проектов, нацеленных на укрепление роли женщин в обществе. В процессе своей работы жюри отдало предпочтение проектам, продемонстрировавшим устойчивость и значимость для широких слоев общества, а также направленным на цифровую интеграцию и улучшение качества жизни через технологические решения.

Из более чем 30 проектов, представленных на конкурс, в финальный этап прошли 5 наиболее соответствующих критериям отбора. Проекты в основном охватывали такие темы, как предпринимательство, образование и расширение экономических возможностей. Представители неправительственных и некоммерческих организаций, участвовавшие в финале, представили жюри свои инициативы и подчеркнули их значимость для общества.

Единогласным решением жюри были выбраны четыре победителя конкурса. Среди них — следующие проекты:

«Поддержка STEM-образования талантливых молодых женщин из малообеспеченных семей на уровнях бакалавриата, магистратуры и докторантуры», реализуемый Фондом содействия образованию «Huma Quşu».

«Женщины и Бизнес» — программа, предоставляющая женщинам практический опыт в сфере предпринимательства, организованная общественным объединением «Balans» из города Шеки.

«Создание сообщества женщин-предпринимателей, отбывающих наказание» от общественного объединения «Возвращение осужденных женщин в общество».

«FarmHER» — проект общественного объединения «Альтернативные коммуникации и исследования», направленный на повышение знаний и навыков женщин, работающих в сельском хозяйстве.

На реализацию этих проектов Azercell выделил гранты на общую сумму в размере 30 тысяч манатов.

В целях обеспечения прозрачности и объективности процесса оценки проекты, представленные на конкурс, рассматривались жюри, состоящим из экспертов, специализирующихся в данной области.

Azercell благодарит всех участников за интерес, проявленный к конкурсу, и желает победителям успехов в реализации своих проектов!