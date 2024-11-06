Смартфон Honor X9c получил защиту от падений, воды, пыли, высоких и низких температур

Компания Honor представила в Китае смартфон среднего уровня X9c, который позиционируется как «самый прочный аппарат на сегодняшний день». Он занял первое место в рейтинге комплексной надежности SGS.

Honor X9c защищен по стандарту IP65M, где «M» означает, что корпус устойчив к воздействию струй воды с любого направления. Устройство выдерживает падения с высоты 2 м, отличается устойчивостью к механическим повреждениям, пылевлагозащитой и возможностью работать при температурах от -30 °C до 55 °C. Устойчивость смартфона к царапинам была подтверждена путем многократного (3000 раз) протирания мочалкой из стальной проволоки.

Еще одна важная особенность новинки — большая автономность. Аппарат получил аккумулятор емкостью 6600 мАч, которого, по заверению производителя, хватает на 26 часов воспроизведения онлайн-видео. Мощность блока питания составляет 66 Вт.

Honor X9c оснащен изогнутым OLED-дисплеем диагональю 6,78 дюйма с разрешением 1224 × 2700 пикселей и частотой обновления 120 Hz. Панель обеспечивает отображение 10-битного цвета с яркостью до 4000 нит. Частота ШИМ-регулировки составляет 3840 Hz.

За производительность смартфона отвечает процессор Snapdragon 6 Gen 1 в сочетании c 8/12 Gb оперативной памяти и накопителем на 256/512 Gb в зависимости от конфигурации. В состав основной камеры входят 108 Мп датчик (f/1.75, OIS, 3-кратный цифровой зум) и сверхширокоугольный модуль на 5 Мп (f/2,2). Камера поддерживает запись видео 4K. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп (f/2,45, запись видео 1080p).

В оснащение также входят поддержка Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth 5.1, NFC, GPS, стереодинамики «с усилением громкости на 300%» и экранный сканер отпечатков пальцев. Разъем 3,5 мм не предусмотрен. Габариты и вес: 162.8 x 75.5 x 8 мм, 189 гр. Работает смартфона на базе Android 14 с оболочкой MagicOS 8.0. Доступные цвета корпуса: Titanium Purple (фиолетовый), Jade Cyan (, голубой) и (черный).

Honor X9c уже поступил в продажу в некоторых регионах. Цены: 12/256 Gb — $345, 12/512 Gb — $390. Информации о стоимости версии с 8/256 Gb памяти пока нет.