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7 ноября, 2024
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Обзор Xiaomi Mix Flip: инновационный складной смартфон с мощной начинкой

Xiaomi представила новый смартфон — Mix Flip, который выделяется своим уникальным форм-фактором и впечатляющими характеристиками. Это устройство нацелено на пользователей, ценящих передовые технологии и стильный дизайн. Давайте подробнее рассмотрим ключевые аспекты нового Mix Flip, включая его дисплей, производительность, камеры и другие важные функции.

Дизайн и дисплей

Xiaomi Mix Flip предлагает оригинальный складной корпус с двумя дисплеями. В развернутом виде высота устройства составляет 167,5 мм, а в сложенном — всего 85,54 мм, что делает его компактным и удобным для одноручного использования. Основной экран имеет диагональ 6,86 дюймов, разрешение 2912×1224 пикселей и поддерживает частоту обновления до 120 Гц. Он выполнен с применением технологии UTG, что позволяет добиться ярких цветов и отличной контрастности, поддерживая HDR10+ и Dolby Vision®. Внешний экран размером 4,01 дюйма также имеет разрешение 1392×1208 пикселей и частоту обновления до 120 Гц, что позволяет удобно взаимодействовать с уведомлениями и приложениями без необходимости раскрывать смартфон.

Производительность

Смартфон работает на платформе Snapdragon® 8 Gen 3, что обеспечивает невероятную производительность для современных приложений и игр. Процессор, построенный на 4-нм технологическом процессе, включает в себя восемь ядер, что гарантирует отличные результаты в многозадачности. С 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ встроенного хранилища UFS 4.0, Mix Flip без труда справляется с ресурсоемкими задачами.

Leica на борту

Камера — это одно из главных достоинств Xiaomi Mix Flip. С тройной камерой с оптикой Leica, основная камера на 50 МП предлагает оптическую стабилизацию и отличную производительность в условиях низкой освещенности. Запись видео возможна в 8K при 24 fps и в 4K до 60 fps. Фронтальная камера на 32 МП поддерживает ночной режим и запись в 4K, что делает её идеальной для любителей селфи.

Автономность и зарядка

Смартфон имеет аккумулятор емкостью 4780 мАч, что обеспечивает впечатляющую автономность. Поддержка технологии 67W HyperCharge позволяет быстро зарядить устройство, а совместимость с PD 3.0 и USB Type-C обеспечивает универсальность для зарядки и передачи данных.

Сетевые возможности

Mix Flip поддерживает 5G и две SIM-карты, что обеспечивает отличную связь. Он также совместим с Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, гарантируя стабильное подключение к беспроводным сетям. Функция NFC позволяет использовать смартфон для бесконтактных платежей.

Xiaomi Mix Flip — это прогрессивное устройство для тех, кто ищет сочетание стильного дизайна, высокой производительности и качественных камер. Складной корпус и мощные технические характеристики делают его одним из лучших выборов в своем сегменте, подходящим как для профессионалов, так и для пользователей, стремящихся к стильному и функциональному смартфону для повседневного использования.

Фото: @maksgelatin

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