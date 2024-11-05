Самый доступный мобильный оператор страны «Nar» поддержал международный тренинг по экологии для журналистов в рамках своих принципов социальной ответственности и в преддверии конференции COP29. Организованный Обществом «Сеть Журналистов Азербайджана», этот тренинг был направлен на подготовку местных профессиональных журналистов к конференции COP29.

Тренинг провела международный эксперт по климату с многолетним опытом и постоянный участник конференций COP Тейс Гадеа Лара. Она поделилась знаниями и опытом, накопленными на многочисленных международных экологических форумах, представив журналистам методы сбора информации и проведения исследований на экологическую тематику.

Профессиональный тренер предоставил представителям СМИ подробную информацию о глобальном потеплении, разработке эффективных проектов по борьбе с изменением климата и важности правильного управления их бюджетом. Журналисты получили новые знания и профессиональные подходы к освещению тем, связанных с изменением климата, в медиа.

Поддерживая этот проект, «Nar» вносит свой вклад в повышение экологической осведомленности и усиление роли медиа в борьбе с изменением климата. Этот проект также демонстрирует приверженность компании принципам ESG (экология, социальная ответственность и корпоративное управление) и её поддержку целей конференции COP29.