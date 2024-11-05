spot_img
6 ноября, 2024
ДомойТелекомНовости операторов«Nar» поддержал международный тренинг по экологии для журналистов

«Nar» поддержал международный тренинг по экологии для журналистов

Самый доступный мобильный оператор страны «Nar» поддержал международный тренинг по экологии для журналистов в рамках своих принципов социальной ответственности и в преддверии конференции COP29. Организованный Обществом «Сеть Журналистов Азербайджана», этот тренинг был направлен на подготовку местных профессиональных журналистов к конференции COP29.

Тренинг провела международный эксперт по климату с многолетним опытом и постоянный участник конференций COP Тейс Гадеа Лара. Она поделилась знаниями и опытом, накопленными на многочисленных международных экологических форумах, представив журналистам методы сбора информации и проведения исследований на экологическую тематику.

Профессиональный тренер предоставил представителям СМИ подробную информацию о глобальном потеплении, разработке эффективных проектов по борьбе с изменением климата и важности правильного управления их бюджетом. Журналисты получили новые знания и профессиональные подходы к освещению тем, связанных с изменением климата, в медиа.

Поддерживая этот проект, «Nar» вносит свой вклад в повышение экологической осведомленности и усиление роли медиа в борьбе с изменением климата. Этот проект также демонстрирует приверженность компании принципам ESG (экология, социальная ответственность и корпоративное управление) и её поддержку целей конференции COP29.

Предыдущая статья
Azercell выступает партнером «Студенческой Акселерационной Программы»
Следующая статья
Обзор Xiaomi Mix Flip: инновационный складной смартфон с мощной начинкой
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,992ФанатыМне нравится
1,015ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»