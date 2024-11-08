Названы инновационные продукты, которые будут тестироваться Центральным Банком Азербайджана в особом режиме регулирования

Завершился процесс оценки 21 заявки на включение в особый режим регулирования Центральным Банком Азербайджана по тестированию инновационной продукции. Четыре инновационных продукта в сфере финтех были выбраны из общего числа заявок и получили возможность пройти испытания в ограниченных условиях. В их число вошли следующие продукты:

«Kripto birja cüzdanına köçürmələr» от ООО «PASHAPAY»;

«Kriptobroker» от ОАО «UNICAPITAL INVESTMENT COMPANY»;

«Kripto platforma» от ООО «SVORT»;

«PortCoin kriptovalyutası» от ООО «MOBILE PAYMENT SOLUTIONS».

Тестировать указанные продукты планируется в ограниченных рамках и под надзором Центрального Банка в течение 6 месяцев.