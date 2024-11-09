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10 ноября, 2024
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Победители «AZERCELL CUP 2024» готовятся к международным Олимпиадам

Azercell

Стартовали подготовительные занятия к международным Олимпиадам для победителей соревнований по программированию «AZERCELL CUP 2024». В рамках программы учащиеся 6-7 классов общеобразовательных учреждений получили возможность углубить знания в области информатики.

Занятия, проводимые в онлайн-формате, направлены на выявление особо талантливых школьников. Целью программы является обеспечение школьников необходимыми знаниями и навыками для успешного представления нашей страны на международных олимпиадах.

С 2017 года подготовка к международным Олимпиадам по информатике осуществляется в рамках сотрудничества ООО «Azercell Teleсom» с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Институтом образования. За это время национальная сборная завоевала в общей сложности 80 медалей на различных соревнованиях по программированию в разных возрастных категориях.

Для получения дополнительной информации об ООО «Azercell Teleсom» посетите страницу Azercell.

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