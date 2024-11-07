Министерство Науки и Образования перевело свои ИТ-системы в «Правительственное облако»

Продолжается реализация Указа Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева № 718 от 3 июня 2019 года о создании «Правительственного облака» (G-cloud) и предоставлении «облачных» услуг.

В рамках реализации данного указа завершен процесс миграции информационных систем и ресурсов в «Правительственное облако» для следующей государственной организации — Министерство Науки и Образования.

Департамент информатизации системы образования при Министерстве частично разместил свои информационные системы и ресурсы в Бакинском дата-центре, управляемом ООО «AznTelecom», которое функционирует при Министерстве цифрового развития и транспорта. Департамент информатизации системы образования, используя услугу колокации в рамках проекта «Правительственное облако», осуществил миграцию информационных ресурсов, обеспечив высокую доступность критически важных систем.

Исполнителем проекта «Правительственное облако», реализуемого Министерством цифрового развития и транспорта, является ООО «AzInTelecom». В ходе реализации перехода осуществляется полная или частичная миграция ИТ-систем государственных учреждений в дата-центры «AzInTelecom», находящиеся в городах Баку и Евлах. Следует отметить,что данное решение не только снижает текущие затраты государственных учреждений на информационные технологии, но и значительно повышает производительность их информационных систем. Это способствует дальнейшему повышению их безопасности, созданию стабильной и устойчивой ИТ-инфраструктуры, а также предоставлению качественных услуг с оперативной координацией и круглосуточным мониторингом.

ООО «AzInTelecom» является первым учреждением в Азербайджане и регионе Южного Кавказа, получившим международный сертификат соответствия «TIER III». Помимо этого, компания владеет двумя дата-центрами, расположенными в Баку и Евлахе, которые соответствуют требованиям сертификатов «ISO 20000», «ISO 22301» и «ISO 27001».