Mastercard и Rabitabank запустили в Азербайджане углеродный калькулятор, чтобы снизить воздействие на окружающую среду

Mastercard в партнерстве с Rabitabank продвигает усилия по обеспечению экологической устойчивости в Азербайджане, представляя свой Carbon Calculator — инновационный инструмент, который помогает потребителям лучше понять свой предполагаемый углеродный след. Mastercard Carbon Calculator, теперь доступный через Rabitabank, дает пользователям четкое представление о предполагаемых индивидуальных выбросах углекислого газа на основе их покупок в различных категориях.

«Mastercard совместно с Rabitabank стремится предоставлять цифровые решения, которые вдохновляют, информируют и позволяют делать более рациональный выбор и снижать воздействие на окружающую среду. Принятие Rabitabank калькулятора Carbon Calculator поможет его клиентам принять участие в глобальных усилиях по смягчению последствий изменения климата», — сказал Avşar Gürdal, генеральный директор Mastercard в Турции и Азербайджане.

«В Rabitabank мы верим в то, что даем нашим клиентам возможность принимать взвешенные решения, которые положительно влияют на нашу планету. Запуская Mastercard Carbon Calculator в Азербайджане, мы помогаем нашему сообществу управлять своим воздействием на окружающую среду и вносить вклад в более устойчивое будущее, — прокомментировал д-р Айдын Гусейнов, председатель правления ОАО Rabitabank.

Поддержка национальных климатических целей

Углеродный калькулятор Mastercard уже доступен 33 клиентам в 12 странах, включая Болгарию, Гонконг, Венгрию, Италию, Польшу, Португалию, Румынию, Сингапур, Испанию, Тайвань, ОАЭ и Великобританию.

Калькулятор Carbon Calculator является частью более широких обязательств Mastercard по сокращению выбросов углекислого газа и поддержке глобальных действий по защите климата. Mastercard поставила перед собой цель достичь нулевого уровня выбросов к 2040 году и разработала программу Sustainable Cards Program, в рамках которой все физические платежные карты в сети Mastercard к 2028 году должны отказаться от использования ПВХ-пластика первого использования. На сегодняшний день более 750 эмитентов в 108 странах подписали соглашение о переходе 685 миллионов карт в нашей сети на использование переработанных и биологически чистых материалов. Mastercard стремится стать надежным партнером, предоставляющим данные, информацию и технологии, которые вдохновляют, информируют и способствуют улучшению качества жизни для всех.