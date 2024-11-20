Мини-PC Windows 365 Link работает без собственной операционной системы

Компания Microsoft на мероприятии Ignite 2024 представила мини-PC Windows 365 Link – настольный компьютер для повседневной работы, который не имеет ни собственной операционной системы, ни возможности локальной установки приложений. Устройство предоставляет доступ для запуска облачной версии Windows 11, а также Office, Teams и других сервисов в рамках подписки Windows 365.

Как отмечает Microsoft, Windows 365 Link загружается «за секунды» и мгновенно выходит из спящего режима. Мини-PC выполнен в компактном корпусе размерами 120 x 120 x 30 мм. Он получил неплохой набор интерфейсов: три разъема USB 3.2 Type-A, один USB 3.2 Type-C, DisplayPort, HDMI и Ethernet, а также модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Поддерживается подключение двух 4K-мониторов.

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Microsoft пока не объявил характеристик новинки. Но известно, что установлен процессор Intel начального уровня с пассивной системой охлаждения, работающий с 8 Gb оперативной памятью и накопителем на 64 Gb. Есть поддержка платформы Copilot+ PC.

Windows 365 Link поступит в продажу в апреле 2025 года по цене $349. Для его работы также потребуется подписка на Windows 365, которая начинается с $28. Производитель планирует, что основными потребителями нового устройства станут не частные лица, а коммерческие компании и правительственные организации.