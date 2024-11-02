Intel в третьем квартале получил $16,6 млрд. убытков

Компания Intel отчиталась за третий квартал 2024 финансового года, результаты которого далеко не лучшие.

Выручка за отчетный период упала на 6%, до $13,3 млрд. в годовом сравнении. Валовая маржа опустилась на 27,5 процентного пункта: с 42,5% до 15%. Убытки составили $16,6 млрд., что в пересчете на одну акцию составляет $3,88. Год назад компания получила чистую прибыль в размере $310 млн и удельный доход $0,07 на одну акцию. Операционные убытки Intel достигли $2,4 млрд.

Подразделение Client Computing Group показало спад продаж на 7% до $7,3 млрд., не оправдав ожиданий аналитиков ($7,46 млрд). А подразделение Data Center and AI смогло нарастить выручку в годовом сравнении на 9% до $3,3 млрд, превзойдя ожидания рынка ($3,1 млрд).

Но несмотря на плохие показатели, акции компании выросли на 7%. Важны не показатели в абсолютном выражении, а прогнозы на будущее и сравнение актуальных показателей с прогнозами. Выручка хотя и упала, оказалась выше прогнозируемой.

Кроме того, Intel объявил о масштабной реструктуризации и сокращении расходов, что добавило оптимизма инвесторам. Компания прогнозирует прибыль в следующем квартале в размере $13,3-$14,3 млрд. против $13,66 млрд. в рамках прогнозов аналитиков.