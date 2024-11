Bestcomp Group — партнер года CISCO по информационной безопасности в MEA

С 28 по 30 октября в Лос-Анджелесе (США) прошла встреча CISCO Partner Summit, в которой приняло участие более 2000 представителей ведущих IТ-компаний со всего мира. На этом ежегодно проводимом мероприятии азербайджанская компания Bestcomp Group оказалaсь единственной среди партнеров CISCO из стран СНГ, получившей диплом в регионе MEA (Middle East and Africa).

На торжественной церемонии награждения, проводившейся в здании знаменитого музея Грэмми, председателю Наблюдательного совета Bestcomp Group Рауфу Гасанову диплом вручали вице-президент CISCO в странах MEA, Турции, Румынии и СНГ (ТРС) Давид Меадс, директор Организации работы с партнерами Оссама Елдииб и директор, менеджер в странах ТРС Дидем Дуру. Во время церемонии награждения было отмечено, что компания Bestcomp Group получила данную награду за успешную реализацию крупномасштабных проектов в государственных и частных секторах по результатам 2024 финансового года CISCO.

Как отметил Рауф Гасанов, награда Security Partner of the Year 2024 от одного из лидеров мировой ИТ-индустрии — CISCO, в США, является значимым событием в канун 30-летия компании. «На мероприятие были приглашены только самые ведущие партнеры, составляющие 2% от общего числа партнеров CISCO, и только очень малая их часть была отмечена наградами, а из стран СНГ мы оказались единственными удостоенными диплома Security Partner of the Year 2024. В Азербайджане государственные и частные организации проводят масштабную работу по цифровой трансформации. CISCO является одной из наиболее успешных компаний, имеющей решения в данной области. Обладая глубокими профессиональными знаниями и опытом в области создания ИТ-решений, отвечающих мировым стандартам, Bestcomp Group за 30 лет работы приобрел репутацию надежного и высокоэффективного партнера организаций и учреждений любого уровня. Благодаря стратегическому партнерству с CISCO и с другими мировыми лидерами IТ-индустрии, компания активно участвует в процессе цифровой трансформации в различных секторах экономики, предлагает передовые, защищенные и устойчивые IТ-решения для организаций как в Азербайджане, так и за его пределами. Безусловно, всему этому способствовали большие позитивные изменения в сфере IT-технологий в нашей стране. В связи с этим я выражаю глубокую благодарность всем нашим партнерам, заказчикам как из государственных, так и частных организаций, которые доверяют нам», — подчеркнул Р.Гасанов.