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20 ноября, 2024
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Mastercard Азербайджан ускоряет глобальные сроки реализации Программы устойчивых карт в период COP29

Mastercard

Азербайджан активно продвигает цели в области устойчивого развития, особенно в области инвестиций в возобновляемые источники энергии и устойчивый транспорт, способствуя диверсификации экономики и защите окружающей среды.

В связи с проведением COP29 в Баку 11 ноября 2024 года, азербайджанские компании демонстрируют свою приверженность экологической устойчивости. В 2023 году Mastercard обязалась исключить ПВХ-пластик первого использования из своих платежных карт. К 2028 году все новые карты будут изготавливаться из переработанных или биологических пластиков, таких как rPVC, rPET или PLA. Местным банкам Азербайджана предлагается ускорить эту цель, постепенно отказываясь от ПВХ-пластика первого использования к 2026 году. Уже несколько банков, включая PASHA Bank, Kapital bank, ABB bank, ATB, Yelobank, Rabitabank и Xalq bank, поддержали эту инициативу, создавая единый фронт в продвижении экологической устойчивости в финансовой сфере.

«Mastercard гордится тем, что ускоряет реализацию программы экологичных карт в Азербайджане, что соответствует целям страны и подтверждает нашу приверженность сокращению пластиковых отходов и поддержке устойчивости в финансовом секторе», — сказал Авшар Гюрдаль, генеральный менеджер Mastercard в Турции и Азербайджане.

Программа устойчивых карт Mastercard является частью ее стремления внедрять устойчивое развитие в бизнес, сокращая углеродный и экологический след, а также предлагая партнерам и потребителям возможности для этого. Компания также стремится достичь нулевого уровня выбросов к 2040 году и выводит на рынок новые инициативы, такие как коалиция Priceless Planet Coalition, которая финансирует восстановление 100 миллионов деревьев, и Carbon Calculator, который оценивает углеродный след владельца карты на основе его расходов.

Инновационная лаборатория Mastercard служит центром для экологичных цифровых продуктов и платформой для совместного создания будущих решений с партнерами.

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