Azerconnect Group приняла участие в мероприятии «Уменьшение углеродных выбросов и рыночные механизмы»

Azerconnect Group приняла участие в мероприятии на тему «Уменьшение углеродных выбросов и рыночные механизмы», организованном в рамках первой в Баку недели климатической деятельности. Мероприятие собрало представителей государственных учреждений, бизнес-ассоциаций, частного сектора, а также дипломатов и экспертов, которые обсудили роль рыночных механизмов и сокращение углеродных выбросов в борьбе с изменением климата

Заместитель генерального директора Azerconnect Group Довлет Довлетов выступил на мероприятии и рассказал о проектах компании, направленных на сокращение углеродных выбросов, а также об экологической стратегии устойчивого развития. Он отметил, что среди технологических решений Azerconnect Group важное место занимают переход на зеленые источники энергии и эффективное сетевое оборудование.

Благодаря инновационной бизнес-модели, применяемой для оптимизации сетей, и проектам, реализуемым в этой сфере, компания ежегодно экономит до 60% энергии. Azerconnect Group ставит своей целью минимизировать углеродный след и внедрять современные решения для защиты окружающей среды, используя потенциал технологий для обеспечения экологической устойчивости.

На мероприятии также обсуждалась роль частного сектора в достижении национальных климатических целей Азербайджана. Следует отметить, что основная цель мероприятия, проведенного в рамках Бакинской недели климатических действий, заключалась в информировании представителей государственного и частного секторов, поддержке сокращения углеродных выбросов в Азербайджане, а также в стимулировании обсуждений о ключевых политических мерах и инструментах для информирования бизнеса о рыночных механизмах.