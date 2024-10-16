В Азербайджане начались продажи Redmi 14C: стильный дизайн, широкий дисплей и плавная производительность

Компания Xiaomi начала продажи в Азербайджане смартфон Redmi 14C, в котором элегантный дизайн сочетается с впечатляющей производительностью, делая его удобным для повседневного использования.

Ультратонкий корпус придаёт устройству стильный вид, а широкий дисплей делает потоковое вещание и игры более захватывающими. С мощным процессором и емким аккумулятором Redmi 14C обеспечивает стабильную работу, позволяя пользователям в полной мере использовать творческий потенциал камеры с разнообразными функциями и фильтрами для создания увлекательных фотографий и видео.

Элегантный дизайн для повседневного использования

Redmi 14C — это гармоничное сочетание стиля и утонченности, созданное для удовлетворения потребностей современных пользователей. Его ультратонкий корпус толщиной 8,22 мм с плоской рамкой и круглой камерой придаёт устройству изысканный вид и делает его удобным для ежедневного пользования. Смартфон доступен в классическом варианте со стеклянной задней панелью, уникальной для этого поколения, в черном и фиолетовом цветах. Кроме того, модель представлена в зеленом цвете со стильной матовой текстурой, а также в синем цвете с узором падающих звезд. Эта палитра позволяет пользователям выбрать стиль, который соответствует их предпочтениям, добавляя индивидуальность в повседневную жизнь.

Захватывающий просмотр и надёжная производительность

Redmi 14C оснащён 6,88-дюймовым дисплеем — самым большим в номерной серии Redmi, который предлагает просторную область просмотра для чтения электронных книг, просмотра фильмов или игр. Дисплей сертифицирован TÜV Rheinland Low Blue Light (программное решение) и TÜV Rheinland Flicker Free, а также имеет технологию DC-Dimming, что делает его отличным решением для длительных сеансов чтения и видеозвонков. В смартфоне предусмотрены режим чтения и тёмная тема, позволяющие адаптировать экран к различным условиям освещения.

Смартфон оснащён восьмиядерным процессором MediaTek Helio G81-Ultra и аккумулятором ёмкостью 5160 мАч, которые работают в паре, обеспечивая улучшенные впечатления от использования большого дисплея. Смартфон также предлагает до 16 ГБ оперативной памяти, включая 8 ГБ расширенной.

Ёмкий аккумулятор позволяет наслаждаться мультимедиа в течение всего дня, обеспечивая до 22 часов непрерывного воспроизведения видео. Быстрая зарядка мощностью 18 Вт позволяет быстро восстановить заряд аккумулятора.

Функциональность камеры и удобство использования

Redmi 14C предлагает впечатляющие возможности для фото- и видеосъемки. Оснащённый 50-Мп основной камерой для четких фотографий и 13-Мп фронтальной камерой для съемки даже в условиях низкой освещенности, он предлагает функции, которые улучшают качество снимков.

Например, функция filmCamera предоставляет ряд фильтров для творческого оформления фотографий и видео. Программное кольцо мягкого света для фронтальной камеры, которое использует дисплей для создания естественного и сбалансированного освещения, обеспечивает естественное освещение в условиях недостаточной освещенности, а улучшенный бьютификатор помогает подчеркнуть лучшие черты на каждом снимке.

Кроме того, Redmi 14C отличается практичными решениями. Боковой датчик отпечатков пальцев позволяет быстро и безопасно разблокировать устройство. Также 3,5-мм разъем для наушников совместим с множеством аудиоустройств, а громкость увеличена на 150% по сравнению с предыдущим поколением, что обеспечивает чёткий звук звонков и уведомлений даже в шумной обстановке.

Цена и наличие

Redmi 14C доступен в магазинах партнеров: Kontakt, Baku Electronics, Irshad, World Telecom.

Redmi 14C (4/128 GB) — 319,99 AZN

Redmi 14C (8/256 GB) — 389,99 AZN

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