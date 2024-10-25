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25 октября, 2024
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TikTok представил платформу TikTok For Business в Азербайджане

Ведущая платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok представила азербайджанской аудитории площадку TikTok For Business, которая помогает эффективно решать задачи бизнеса, раскрывая творческий потенциал брендов и переосмысляя подход к маркетингу.

TikTok — это видеоплатформа для творчества и самовыражения, развлечения и открытий, которой пользуется более миллиарда человек по всему миру. TikTok в Азербайджане объединяет живое, уникальное и многогранное сообщество людей разного возраста, занятий и профессий, имеющих самые разные увлечения и интересы. В свою очередь, популярность платформы среди пользователей вызывает высокий интерес к TikTok со стороны бизнеса.

Запуск и развитие TikTok for Business

Наблюдая высокий интерес бизнеса в Азербайджане к платформе, в 2024 году TikTok начал работать с местными компаниями, помогая им освоить креативные и эффективные рекламные форматы и инструменты.

Платформа TikTok for Business предлагает эффективные инструменты для продвижения бизнеса любого масштаба и отрасли: от крупных международных и локальных компаний до малого и среднего бизнеса; от FMCG и бьюти-индустрии до электронной коммерции и разработчиков видеоигр.

«Уникальная особенность платформы TikTok for Business в том, что она дает возможность не просто доносить рекламные сообщения до аудитории: общаясь с пользователями на одном языке, бренды могут завоевать их доверие и любовь. Мы помогаем бизнесу найти именно те решения, которые позволят максимально эффективно решить поставленные задачи. Широкий набор инструментов TikTok for Business позволяет достичь любых целей: от вывода нового продукта на рынок до увеличения продаж. Мы хотим помочь компаниям в Азербайджане открывать для себя возможности TikTok и наращивать бизнес-показатели в партнерстве с нами», — отметил Бариш Алданмаз, руководитель департамента Global Business Solutions, TikTok в Азербайджане, Турции, Центральной и Южной Азии.

Как бизнес может использовать TikTok

В TikTok компании самых разных масштабов и индустрий могут создавать органичный контент и решать свои бизнес-задачи на всех уровнях маркетинговой воронки. Платформа помогает брендам повышать знание о себе среди сообщества платформы, вовлекать и повышать лояльность пользователей, вдохновлять их на действия вне приложения, повышать конверсии и увеличивать продажи. Задачи, которые TikTok помогает решать компаниям в Азербайджане:

  1. Охватывать активную и вовлекающуюся аудиторию

Пользователи со всего мира приходят в TikTok за хорошим настроением, творческим и интересным контентом. Бренды также стали выбирать TikTok для того, чтобы интегрировать творчество и развлечения в свою стратегию. Вместо того, чтобы отвлекать потребителей, маркетологи все больше фокусируются на том, чтобы развлекать их, и реклама фактически превращается из раздражителя в тип контента, которому потребители с удовольствием посвящают свое время.

Благодаря тому, что реклама в TikTok основывается на сочетании нативности и творческого подхода, сообщество платформы воспринимает ее максимально положительно. Так, согласно исследованию Kantar, 74% наших пользователей оценивают рекламные материалы на платформе как креативные, а 67% считают рекламу в TikTok уникальной [1]. Это позволяет брендам настраивать диалог и вовлекать в TikTok положительно настроенную, внимательную и заинтересованную аудиторию, которая доверяет рекомендациям, полученным на платформе.

  1. Помогать пользователям узнавать о бренде, продукте или сервисе

Сообщество TikTok — это активные люди с креативным мышлением и страстью к исследованию мира. Они постоянно находятся в поисках новых открытий и идей, которые вдохновляют их к изменениям в реальной жизни. Пользователи TikTok в 1,8 раза чаще, в сравнении с другими онлайн-платформами, соглашаются с тем, что приложение помогло им открыть новые интересные для них темы, о которых ранее они даже не могли подумать [2]. А более 80% пользователей утверждают, что TikTok позволяет им находить интересные бренды и продукты [3].

  1. Вдохновлять на покупки

Реклама в TikTok настолько органично воспринимается аудиторией, что на платформе уже сформировался отдельный хештег #TikTokMadeMeBuyIt c более чем 10 миллионами публикаций. По тегу пользователи со всего мира делятся своими покупками и рекомендациями, распаковывают товары и рассказывают о том, что им не терпится приобрести.

Исследования показывают: товары, которые активно рекламируются в TikTok, становятся популярными, а сама реклама в органичном для платформы формате положительно воспринимается аудиторией. Так, согласно глобальному опросу, 61% пользователей платформы совершали покупку после того, как увидели контент в TikTok [4]. А 76% пользователей TikTok были удовлетворены своими покупками, вдохновленными платформой [5].

Теперь компании в Азербайджане могут пользоваться всем спектром возможностей для развития своего бизнеса в TikTok — выводить на новый уровень свой подход к маркетингу, устанавливать доверительный диалог со своей целевой аудиторией и превращать креатив в мощный инструмент для увеличения продаж.

  1. Kantar, Ad Performance Study, 2020
  2. TikTok Marketing Science Global Entertaining Ads Study 2022, conducted by Marketcast
  3. TikTok Marketing Science MENAT — Brand Shopping Triggers — Conducted by IPSOS 2022
  4. TikTok Marketing Science Global Shopping Ads Product Research Study 2022, conducted by Material
  5. TikTok Marketing Science MENAT — TikTok Made Me — Conducted by IPSOS 2023

О TikTok

TikTok — это ведущее приложение для создания коротких видео. Наша миссия — вдохновлять людей на творчество и приносить им радость.

 

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