QNAP TS-AI642 — NAS с продвинутым интеллектом

Возможности искусственного интеллекта становятся все более интересными, однако работа с моделями искусственного интеллекта заставляет нас делиться конфиденциальными данными в облачных сервисах, что не всегда может быть хорошей идеей. Специально разработанный для профессиональных фотографов и простых любителей фотографии QNAP NAS TS-AI642 работает на базе нейронного процессора (NPU), что позволяет вам использовать искусственный интеллект без отправки данных в облако.

Возможность эффективного хранения фотографий в оптимально организованной и защищенной от случайных потерь среде, где обеспечен удобный и простой поиск нужного файла, очень ценится в среде фотографов. Поэтому NAS в этом вопросе всегда были отличным выбором, но искусственный интеллект стал менять правила игры, заставляя пользователей все чаще обращаться к облачным ресурсам. В QNAP очень быстро поняли необходимость более быстрой обработки задач искусственного интеллекта на устройствах NAS и создали TS-AI642, прекрасно решающий проблему переноса функций искусственного интеллекта из облака в локальную сеть. Этот NAS может похвастаться встроенным NPU, значительно ускоряющим задачи, которые полагаются на искусственный интеллект. Аббревиатура «AI» в названии модели четко подчеркивает ее ориентацию на искусственный интеллект, в то время как цифры «642» указывают на количество предлагаемых отсеков для дисков. Давайте разберемся в преимуществах, которые предлагает это устройство.

Как QNAP решает задачу конфиденциальности

Рост приложений искусственного интеллекта влияет почти на все секторы, но область управления изображениями является особенно уязвимой. Здесь интрига выходит за рамки привлекательности генеративного искусственного интеллекта, чьи творения, хоть и увлекательны, еще не нашли широкого применения в реальном мире. Истинный потенциал заключается в интеллектуальном управлении огромными архивами изображений. И облачное хранилище кажется естественным ответом. Облака предоставляют кажущееся бесконечным пространство, потенциально безграничную мощность искусственного интеллекта для распознавания и организации фотографий, а также встроенные инструменты для защиты данных. Однако это удобство обходится дорого, особенно для больших библиотек изображений. Например, на Google Drive 2 ТБ хранилища, чего едва хватит для серьезного фотографа, стоят 100 евро в год. Кроме того, облачное хранилище часто требует локального резервного копирования для более высокой скорости доступа.

Помимо стоимости, возникает и другая проблема. Загрузка изображений в облако вызывает подозрение, что они используются для обучения систем искусственного интеллекта. Поэтому профессионалы оказываются перед выбором. С одной стороны, облачное хранилище предлагает фантастическое удобство с функциями на базе искусственного интеллекта, а с другой — возникают вопросы конфиденциального характера. Персональное облако, доступное из любой точки мира, но находящееся под вашим полным контролем, предлагает убедительную альтернативу. Представьте себе возможность создания альбомов фотографий для обмена с друзьями и клиентами, при которой вы сохраняете полный контроль над своими данными. Этот подход становится еще более привлекательным, если он может предоставить некоторые из функций искусственного интеллекта, которые так активно рекламируют облачные хранилища.

Продвинутые возможности TS-AI 642

Безусловно, какие-то функции NAS можно реализовать, правильно собрав и настроив обычный персональный компьютер. Но у сетевого хранилища есть одно четкое преимущество — оно может быть всегда включено и доступно. Для этого не обязательно требуется невероятная вычислительная мощность, потому что NAS в этом плане экономичен и в то же время очень быстро справляется с возложенными на него задачами, а встроенный RAID защитит ваши данные от возможных ошибок и сбоев. Именно таким устройством является QNAP TS-AI 642. Это NAS с поддержкой до 6 дисков (как SSD, так и HDD), базирующийся на 8-ядерном 64-битном процессоре ARM Cortex RK3588 (4 ядра Cortex-A76 2.2 GHz и 4 ядра Cortex-A55 1.8 GHz) с 8 ГБ оперативной памяти. Лучшая конфигурация для хранения базы данных в виде видео и фотографий предполагает использование SSD в качестве кэша и 3-5 жестких дисков в RAID 5. Это позволяет защитить контент от сбоя диска, обеспечивает более чем приемлемое время доступа и в то же время предлагает достаточную емкость по более разумной цене. И с возможностью сетевого подключения у TS-AI 642 все в порядке. Здесь вы найдете два порта 1 Gbps и один порт 2,5 Gbps.

Но давайте поговорим об искусственном интеллекте. NPU, установленный на этом NAS, предлагает пропускную способность в 6 TOPS. В то время, когда производители ноутбуков оперируют цифрами 40 TOPS и более для входа в категорию Copilot+ PC, это может показаться скромным показателем, однако NAS работает немного по-другому. Если ему нужно обработать десятки или сотни тысяч фотографий, анализируя их содержимое, распознавая людей на них, находя дубликаты или похожие изображения, то он может сделать это за немного более длительный период, чем мы бы попросили у компьютера. Но в любом случае он решит любую из этих задач быстрее, чем вы это осознаете, потребляя при этом значительно меньше энергии, чем обычный ноутбук.

Что можно сделать с искусственным интеллектом на NAS?

Сразу следует отметить, что все функции искусственного интеллекта, представленные в операционной системе QNAP, доступны и для устройств NAS без нейронных процессоров. Дело в том, что эти устройства очень неэффективны в выполнении соответствующих вычислений и поэтому либо требуют конфигураций с более мощными процессорами, либо оказываются очень медленными. Например, в тестах, которые производили инженеры QNAP, TS-AI 642 существенно превзошел модели TS-664 и TVS-h674 на базе процессоров x86. Так, для завершения операции по распознаванию лиц при импорте 9599 фотографий, у нашей модели ушло всего 11 минут, а у TS-664 и TVS-h674 этот процесс занял 32 и 18 минут соответственно. По сравнению с TVS-h674, который использует GPU для распознавания лиц и тела, TS-AI642 достигает аналогичной вычислительной производительности с помощью своего NPU, демонстрируя при этом значительно меньшее тепловыделение при полной нагрузке. Использование TS-AI642 в приложениях наблюдения также представляет собой наиболее экономически эффективный вариант, соперничая с NAS, в которых используются мощнейшие процессоры x86.

Результаты подобных интеллектуальных индексаций прекрасно видны в двух приложениях. Одно из них — это QuMagie, менеджер фотоальбомов операционной системы QNAP, а второе — Qsirch, настоящая интеллектуальная поисковая система для всего содержимого на NAS. QuMagie может правильно сопоставлять фотографии одного и того же объекта, включая людей, сделанные даже с разницей во много лет. То же самое можно сказать и о групповых портретах, где отдельные лица оказываются в низком разрешении. И здесь распознавание происходит почти без ошибок. Таким образом, можно создавать динамические альбомы, связанные, например, со всеми снимками одного человека. Вы также можете искать объекты по изображениям: просто перетащите фотографию с одним или несколькими лицами в рамке в соответствующее поле, выберите лицо, которое вы хотите найти, и система извлечет все фотографии с этим лицом за несколько мгновений с весьма впечатляющей точностью. Еще одна полезная функция QuMagie — это идентификация похожих изображений, которые затем группируются вместе. В то же время продвинутая поисковая система Qsirch также работает локально и ищет не только в изображениях, используя все метаданные интеллектуальной индексации, но и во всех других типах документов. Qsirch также имеет возможность искать текст, содержащийся в изображениях. Система с искусственным интеллектом распознает его на изображениях, позволяя индексировать эти тексты.

Расскажем еще об одной особенности TS-AI642. Сегодня многие камеры наблюдения с искусственным интеллектом могут обнаруживать объекты, но не все из них предлагают настоящее распознавание. Более дешевые модели не обладают такой возможностью, что делает их непригодными для коммерческого использования. А более дорогие варианты в конечном итоге обходятся дороже, чем сам NAS TS-AI642, который может независимо выполнять задачи распознавания на базе искусственного интеллекта сразу для 7 видеоканалов. Это позволит вам существенно сэкономить на покупке дорогих камер. Использование стандартных IP-камер с TS-AI642 также может удовлетворить потребности в распознавании лиц на базе искусственного интеллекта.

Почему TS-AI642?

Широко продвигаемая сегодня концепция Copilot+ PC имеет неоспоримые преимущества в обеспечении локальных возможностей для работы с искусственным интеллектом. Но QNAP удалось задать новый тренд в эпоху искусственного интеллекта, создав первый NAS, оптимизированный для этой цели. Машина, которая благодаря своим 6 доступным слотам SATA позволяет достичь емкости, достойной самых щедрых банков изображений, и с подключением в 2,5 Gbps обеспечивает адекватное время доступа к локальной сети для тех, кто работает с объемными файлами.

TS-AI642 обеспечивает работу с такими функциями искусственного интеллекта, как распознавание лиц со скоростью в 3 раза выше по сравнению с обычным NAS. И это только начало! Наличие NPU также делает это устройство открытым для всех новых функций искусственного интеллекта, которые, несомненно, будут постепенно внедряться в операционную систему QNAP. Кроме того, разрушая стереотип об устройствах на базе процессоров ARM, TS-AI642 предлагает исключительное соотношение цены и производительности, которому трудно противостоять. Цена этой модели составляет 1299 манатов, к которым следует добавить лишь стоимость дисков. Для клиентов, которым требуются приложения для работы с изображениями, TS-AI642 станет лучшим выбором среди подобных NAS на рынке!