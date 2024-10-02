QNAP Thunderbolt NAS для устойчивого хранения изображений и высокоскоростной передачи данных

Если вы фотограф, то, скорее всего, можете позволить себе растущие расходы, связанные с повышением качества изображений. Это особенно актуально, так как вам необходимо хранить и архивировать высококачественные изображения в то время, как объемы файлов беспрерывно растут. Нет разницы, проводили вы съемку корпоративного семинара или вели свадебную фотосессию, риск потери файлов постоянно сопровождает вас не только во время работы с камерой, но и в процессе последующей обработки фотографий. Отключение электроэнергии или человеческая ошибка могут потенциально привести к потере нескольких дней работы с уникальным материалом.

QNAP NAS — профессиональное хранилище для профессиональных фотографов

Многие профессиональные фотографы заметили, что для защиты их работ необходимо мощное решение для хранения. Более 20 лет компания QNAP помогает фотографам по всему миру создавать высокопроизводительные среды хранения для данных изображений.

В чем разница между NAS, DAS и внешними жесткими дисками?

Почему бы нам просто не купить несколько портативных дисков для хранения? К сожалению, это работает только в течение короткого периода времени. Поскольку файлы постоянно должны быть доступны, а компьютеры модернизируются, неизбежно возникают такие проблемы, как падения, поломки, заражение вирусами или случайное удаление файлов. Это совершенно не подходит профессионалам, которые беспокоятся о безопасности, стабильности, скорости и экономической эффективности оборудования для хранения данных. Решение для совместной работы по редактированию мультимедийного контента QNAP NAS TVS-h1288X как раз удовлетворяет всем этим требованиям.

Внешний жесткий диск QNAP NAS TVS-h1288X DAS Интерфейс USB Thunderbolt 3

10GbE

2.5GbE USB Возможность расширения Нет Да Нет Защита от сбоев диска Нет RAID Нет Защита программного обеспечения Зависит от производителя Моментальные снимки, антивирус и многое другое Зависит от производителя Простота в использовании Plug and play Первоначальная настройка может быть сложной для новичков Plug and play Цена $ $$$ $$

Безопасность данных

QNAP TVS-h1288X поддерживает RAID, который при правильной настройке может предотвратить потерю данных в случае отказа сразу двух жестких дисков. TVS-h1288X также имеет встроенную многофакторную аутентификацию, брандмауэр и защиту от программ-вымогателей. Кроме того, функция моментальных снимков QNAP NAS позволяет создавать бесчисленное количество резервных копий моментальных снимков, помогая восстанавливать случайно удаленные или измененные файлы, а Free Malware Remover автоматически сканирует ваш NAS на предмет заражения вредоносным ПО. Также следует отметить, что все устройства QNAP NAS поддерживают эти функции безопасности, которые пользователь получает совершенно бесплатно.

Производительность

Благодаря наличию четырех портов Thunderbolt 3 и сетевого порта 10GbE, TVS-h1288X позволяет вашей команде совместно редактировать, добавлять эффекты и выполнять рендеринг как на Mac, так и на компьютерах с операционной системой Windows. Даже при одновременном доступе нескольких пользователей к NAS этот высокопроизводительный продукт, поддерживающий SSD-кэширование и оснащенный мощным процессором Intel Xeon W, может легко справиться со сложными задачами по обработке данных на полной скорости передачи данных в 10GbE. Но и это далеко не предел, так как линейка QNAP NAS TVS-h674T предлагает порты Thunderbolt 4.

Ваше личное облако

Сетевые накопители QNAP разработаны как легкие в использовании устройства хранения данных с защищенным доступом. Для вас это личное и надежное облачное хранилище фотографий. Кроме того, сетевой накопитель QNAP — это более удобное решение по сравнению с большинством публичных облачных сервисов, которое превращает ваш NAS в частное облако с огромным потенциалом хранения и без скрытых расходов.

Избавьтесь от хлопот!

Интеллектуальные альбомы QuMagie интегрируют распознавание изображений с помощью искусственного интеллекта для автоматической классификации фотографий и видео по людям, объектам и местам съемки. Вы также сможете быстро находить файлы по запечатленным на них людям, временной шкале и тегам. В QNAP сделали и так, что обмен файлами с друзьями и коллегами осуществляется всего одним щелчком мыши. Легко предоставляйте свой контент и большие медиафайлы клиентам напрямую с помощью защищенной паролем ссылки. Все ваши ссылки общего доступа можно отслеживать и управлять ими в File Station.

Таким образом, TVS-h1288X может удовлетворить потребности персональных медиастудий и небольших студийных групп. Если у вас более высокие требования, то рекомендуем обратить внимание на семейство корпоративных QNAP NAS TVS-hx88X, которое включает модели с 16 отсеками для дисков, или же TS-h1290FX — более мощный All-Flash NAS на базе процессора AMD EPYC с двумя портами SFP28 25GbE. Даже для работы с видео в формате 8K и при сверхвысоких требованиях к битрейту эти модели обеспечивают бесперебойную совместную работу с данными в команде, позволяя выполнять прямое редактирование без необходимости использования прокси-серверов. Именно такие модели показывают, насколько профессионально в QNAP относятся к решениям для хранения данных.

И в заключение материала мы предлагаем вам ознакомиться с характеристиками двух NAS с портами Thunderbolt, прекрасно подходящими для таких задач, которые доступны через канал дистрибуции QNAP в Азербайджане. Также в таблице приведены цены и характеристики дисков Seagate 3.5’’ 8TB HDD, которые компания рекомендует использовать с этими устройствами: