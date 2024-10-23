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23 октября, 2024
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«Лаборатория Касперского» помогла Интерполу в борьбе с киберугрозами во время Олимпийских игр в 2024 году

Kaspersky

«Лаборатория Касперского» внесла вклад в борьбу с мошенничеством во время летних Олимпийских игр во Франции в 2024 году. Компания передавала Интерполу аналитические данные о киберугрозах в режиме реального времени в рамках проекта Stadia. Эта инициатива создана для обеспечения кибербезопасности крупных международных мероприятий и конференций, в том числе спортивных, культурных и социальных.

Во время Олимпийских игр эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали резкий рост мошеннической активности, направленной на кражу учётных данных и денег пользователей. Например, они обнаружили многочисленные фишинговые сайты, на которых предлагали купить билеты на Олимпийские игры, мошеннические онлайн-магазины по продаже брендированных товаров — футболок, спортивной формы и аксессуаров, а также поддельные страницы аукционов, на которых якобы продавали олимпийские медали. Кроме того, злоумышленники рассылали в мессенджерах фишинговые сообщения с предложениями увеличить объём доступного мобильного трафика. Также в числе ловушек были поддельные ресурсы, где якобы можно было посмотреть онлайн-трансляции соревнований либо принять участие в конкурсе.

«Такие крупные события, как Олимпийские игры, часто используют злоумышленники — чтобы выманивать деньги и красть личные данные. Чтобы защитить пользователей от угроз такого масштаба, необходимо международное сотрудничество частных и государственных организаций. Мы гордимся тем, что смогли внести вклад в борьбу со злоумышленниками. Наше участие в инициативе Интерпола помогло усилить меры безопасности и принять своевременные, проактивные меры для защиты пользователей и общества в целом», — комментирует Юлия Шлычкова, вице-президент «Лаборатории Касперского» по связям с государственными органами.

«Во время Олимпийских игр в Париже международное сотрудничество играло важную роль в борьбе со злоумышленниками. Благодаря обмену данными и передовым опытом правоохранительные органы и наши партнёры смогли оперативно реагировать на возникающие угрозы. Интерпол тесно сотрудничал с вендорами, такими как „Лаборатория Касперского”, а также со странами-участницами, чтобы защитить спортсменов, зрителей и критическую инфраструктуру от кибератак и обеспечить безопасность во время соревнований», — говорит Нил Джеттон (Neal Jetton), директор Интерпола по борьбе с киберпреступностью.

В рамках многолетнего сотрудничества «Лаборатория Касперского» и Интерпол проводят совместные операции, направленные на борьбу с киберпреступностью, и реализуют проекты, которые помогают повысить уровень информированности о современных киберугрозах. Также компания оказывает содействие в подготовке кадров и обучении сотрудников правоохранительных органов.

Ранее «Лаборатория Касперского» опубликовала исследование, в рамках которого эксперты проанализировали 25 тысяч бесплатных точек Wi-Fi во время летних Олимпийских игр в Париже. Выяснилось, что почти в каждой четвёртой точке шифрование было слабым либо вообще отсутствовало, что сильно повышало риски пользователей столкнуться с кражей личных и банковских данных. Прочитать подробнее об этом можно в блоге компании.

В течение 2023 года решения «Лаборатории Касперского» принимали участие в 100 независимых тестированиях защитных технологий по различным параметрам, в том числе 93 раза заняли первые места.

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