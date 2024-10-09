«Лаборатория Касперского» предупреждает о мошенничестве в связи с премьерой нового фильма «Джокер»

«Лаборатория Касперского» обнаружила сайты, использующие премьеру фильма «Джокер: Безумие на двоих» для онлайн-фишинга. Поклонники, которые хотят посмотреть новый фильм онлайн, могут потерять средства и лишиться конфиденциальных данных.

Первый пример мошенничества – предложение подписаться на бесплатный просмотр фильма. На поддельном веб-сайте пользователей просят ввести данные своей банковской карты для регистрации, однако после этого фильм не становится доступным для просмотра. При этом злоумышленники получают доступ к реквизитам карты жертвы и могут использовать их для мошеннических транзакций или для продажи в даркнете.

В другом случае новый фильм используется для вовлечения жертв в мошеннические инвестиционные схемы, розыгрыши призов и другие ловушки. Киберпреступники создают фишинговые порталы, где якобы можно бесплатно и сразу посмотреть фильм. Когда пользователи пытаются воспроизвести видео, они перенаправляются на другие страницы, которые рекламируют быстрые и легкие схемы зарабатывания денег, предлагают возможность поучаствовать в розыгрыше призов. Пользователям предлагается предоставить либо личную информацию, чтобы злоумышленники могли связаться с ними и предложить ложные инвестиционные возможности, либо данные банковской карты, например, для оплаты доставки приза.

«Важно всегда критически относиться к щедрым предложениям в сети. Вероятность того, что появилась бесплатная возможность просмотреть новый фильм, крайне мала. Это может быть нелегальная копия фильма крайне низкого качества, размещенная без согласия правообладателя, но скорее всего предложение посмотреть такой фильм бесплатно будет ловушкой, подготовленной мошенниками. Рекомендуем использовать надежное защитное решение, которое остановит попытку перейти на фишинговый или скам-сайт», – прокомментировал Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Чтобы обезопасить себя от рисков, связанных с фишингом, фанатам «Джокера» следует соблюдать меры предосторожности при просмотре онлайн-контента.