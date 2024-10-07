Компания “Bakcell” является главным партнером Инновационного Саммита «INMerge»!

Лидер в области инноваций и скорости, «Bakcell» поддерживает крупнейший инновационный саммит региона, «INMerge». Благодаря этому партнерству, компания представит свои передовые технологии и решения на основе искусственного интеллекта в Азербайджане.

Главный исполнительный директор компании «Bakcell» Клаус Мюллер выступит на Инновационном Саммите «INMerge».

В рамках саммита состоятся презентации, панельные дискуссии и различные семинары с участием руководителей и представителей ведущих компаний страны и мира, а также инвесторов, местных и зарубежных стартапов.

Цель Инновационного саммита «INMerge», который состоится 10-11 октября, заключается в том, чтобы способствовать развитию инновационной экосистемы, объединить стартапы и инвесторов, создать возможность для сотрудничества и площадку для обмена идеями и опытом между всеми участниками инновационной экосистемы.