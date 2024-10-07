spot_img
7 октября, 2024
ДомойТелекомНовости операторовКомпания “Bakcell” является главным партнером Инновационного Саммита "INMerge"!

Компания “Bakcell” является главным партнером Инновационного Саммита «INMerge»!

Bakcell

Лидер в области инноваций и скорости, «Bakcell» поддерживает крупнейший инновационный саммит региона, «INMerge». Благодаря этому партнерству, компания представит свои передовые технологии и решения на основе искусственного интеллекта в Азербайджане.

Главный исполнительный директор компании «Bakcell» Клаус Мюллер выступит на Инновационном Саммите «INMerge».

В рамках саммита состоятся презентации, панельные дискуссии и различные семинары с участием руководителей и представителей ведущих компаний страны и мира, а также инвесторов, местных и зарубежных стартапов.

Цель Инновационного саммита «INMerge», который состоится 10-11 октября, заключается в том, чтобы способствовать развитию инновационной экосистемы, объединить стартапы и инвесторов, создать возможность для сотрудничества и площадку для обмена идеями и опытом между всеми участниками инновационной экосистемы.

Предыдущая статья
«Мы хотим понять степень интереса компаний в Азербайджане к решениям Oktell и их потребности»
Следующая статья
Azerconnect Group приняла участие в мероприятии «Уменьшение углеродных выбросов и рыночные механизмы»
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,003ФанатыМне нравится
1,013ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»