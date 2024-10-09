Adobe выпустила бесплатный инструмент Content Authenticity для защиты контента от ИИ

Компания Adobe представила бесплатное веб-приложение Content Authenticity, помогающее авторам защитить свою работу. Инструмент позволяет создателям контента применять теги атрибуции к своим изображениям, видео и аудио, и запрещать их использование для обучения генеративных моделей ИИ. Для поддержки инициативы Content Authenticity компания привлекла 3700 организаций.

Приложение служит хабом для платформы Adobe Content Credentials, интегрирующей в цифровой контент защитные метаданные с информацией о создателе, владельце и факте использования инструментов ИИ при создании произведения.

Content Authenticity будет интегрироваться с моделями ИИ Adobe Firefly, а также с Photoshop, Lightroom и другими приложениями Creative Cloud, которые уже поддерживают учетные данные контента. Учетные данные можно применить к любому изображению, видео и аудиофайлу, а не только к созданному при помощи инструментов Adobe.

Компания отмечает, что учетные данные сложно удалить, даже если сделать снимок экрана с защищенным контентом. Вся информация может быть восстановлена с помощью комбинации цифровых отпечатков, невидимых водяных знаков и криптографических метаданных.

Adobe упростила проверку наличия Content Credentials на веб-сайтах, которые не предоставляют эту информацию своим пользователям. Веб-приложение Content Authenticity включает инструмент, который восстанавливает и отображает эти метаданные и историю редактирования, а расширение Content Authenticity для Google Chrome, бета-версия которого уже доступна, сможет проверять контент непосредственно на веб-странице.

Веб-приложение Content Authenticity будет выпущено в публичной бета-версии в первом квартале 2025 года.