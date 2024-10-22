Компании H3C и Ultra Technologies провели совместное мероприятие для заказчиков

18 октября в ресторане Marivanna Baku прошел семинар и воркшоп на тему «The Digital Transformation with H3C: Business Solutions and Hyperconvergence», организаторами которого выступили компании Ultra Technologies, один из ведущих системных интеграторов Азербайджана, и H3C, один из мировых лидеров в области предоставления цифровых решений.

Отметим, что компания H3C — это ведущая китайская технологическая компания, специализирующаяся на разработке, производстве и предоставлении решений в области сетевых технологий и оборудования. Компания, основанная в 2003 году, сегодня занимается разработкой и производством сетевых устройств, таких как маршрутизаторы, коммутаторы, беспроводные устройства, оборудование для центров обработки данных, а также программного обеспечения для управления сетями. Компания широко известна в Китае и за рубежом благодаря своим инновационным решениям в области сетевых технологий. H3C также активно участвует в разработке стандартов сетевых технологий и является одним из ключевых участников в различных индустриальных организациях, таких как Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) и Открытая группа для разработки сетевых технологий (Open Networking Foundation). Кроме того, компания предоставляет услуги консалтинга, обучения и поддержки для своих продуктов и решений. H3C имеет широкий портфель клиентов в различных отраслях, включая телекоммуникации, финансы, образование, здравоохранение и государственный сектор. Этой информацией, а также планами по развитию бизнеса в Азербайджане с гостями мероприятия в приветственной речи поделился директор H3C по продажам в Азербайджане и Грузии Нурлан Азимов.

Более подробно с решениями компании H3C участников семинара познакомили директор отдела технических решений Куат Туякбаев. В частности, были затронуты темы защиты корпоративных сетей, повышения стабильности сетевой инфраструктуры и ее устойчивость ко внешнему воздействию. Информативная часть была посвящена комплексным решениям от компании НЗС, их интеграции в систему, последующим отладке и оптимизации. Кроме того, гости узнали об особенностях средств защиты, требованиях информационной безопасности в рамках современной электронной коммерции, а также о пользе IT-решений для реализации текущих задач бизнеса и для последующего масштабирования. Затронул выступавший и вопросы расширения возможностей IT с помощью облачных решений компании, особенности и функционал сетевой операционной системы Comware от НЗС.

Гиперконвергентным решениям H3C было посвящено выступление менеджера по развитию бизнеса компании ERC Distribution Azerbaijan Евгения Каграманова. Было отмечено, что такой инструмент, как H3C UIS HCI, представляет собой революционное решение для модернизации и оптимизации корпоративных IТ-инфраструктур. Основанное на передовых открытых стандартах, данное решение объединяет функции виртуализации вычислительных ресурсов, хранения данных и сетевой безопасности в одной платформе. H3C UIS HCI поддерживает облачные технологии, мощные ускорители и гибридные облачные решения, а также обеспечивает интеллектуальное управление границей облака. Система охватывает все типы хранения данных, включая блочные, объектные и файловые, а также различные вычислительные ресурсы, такие как виртуальные машины, контейнеры и физические серверы. Это делает ее идеальным выбором для частных, гибридных и облачных сред, обеспечивая высокую адаптивность и готовность к будущим изменениям в IТ-технологиях. Выступавший подчеркнул, что гиперконвергентное решение H3C UIS HCI было успешно протестировано в data-центре компании Ultra Technologies.

О практическом применении технологий H3C в крупнейшем банке Казахстана Kaspi Bank рассказал коммерческий директор H3C Казахстан Ильяс Камалов. Так, внедрение решений H3C позволило банку не только запустить многовендорную структуру MacSec/VxLAN/EVPN на базе оборудования Cisco, Huawei и H3C, а также реализовать комплексное решение для инфраструктуры покрытия сети, но и сэкономить около 1,5 млн. долларов за год использования.

По завершению семинара гостям была предоставлена возможность принять участие в конкурсе и задать вопросы специалистам компаний H3C, ERC Distribution Azerbaijan и Ultra Technologies. Завершилось мероприятие ужином, на котором общение продолжилось в неформальной обстановке.