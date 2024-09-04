В преддверии начала учебного года «Лаборатория Касперского» рассказывает, что важно знать родителям и детям с точки зрения кибербезопасности

Смартфон — это удобный инструмент для общения, изучения нового и развлечений, который часто появляется у детей к началу школы. Помимо того, что родителям важно быть на связи с ребёнком, их беспокоят и различные онлайн-угрозы, связанные с использованием устройства.

«По данным “Лаборатории Касперского”, в 2023 году в Азербайджане наблюдался устойчивый рост атак на мобильные устройства — их число достигло 720 тыс., и по сравнению с предыдущим годом количество выросло почти в пять раз. Вредоносное ПО активно распространялось в составе модов для мессенджеров. К сожалению, мы ожидаем, что число атак на мобильные устройства будет расти, а сами вредоносные программы станут более сложными. Рекомендуем всем пользователям, в том числе самым маленьким, использовать надежное защитное решение на своих устройствах, а также проходить тренинги по киберграмотности», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

В преддверии начала учебного года «Лаборатория Касперского» напоминает о том, как настроить гаджет и что про него рассказать ребёнку, прежде чем вручать. Особенно в том случае, если это его первый смартфон.

Убедитесь, что ребёнок умеет делать базовые вещи на смартфоне: делать звонки, отправлять сообщения, подключаться к интернету, делать фотографии и делиться геопозицией.

Контроль времени использования. Чаще всего смартфон выступает для ребенка инструментом для развлечения и общения. По анонимизированным данным** Kaspersky Safe Kids, наиболее популярными приложениями на мобильных устройствах среди детей в Азербайджане в 2024 году стали YouTube, WhatsApp, TikTok и Instagram. Именно в этих приложениях они проводили больше всего времени. Установите чёткие правила: сколько времени ребёнок может проводить с устройством. Объясните важность отдыха от экранов и соблюдения баланса между цифровой и реальной жизнью.

Установите базовые настройки безопасности. Объясните, как установить пин-код, использовать отпечаток пальца и другие способы разблокировки устройства. Научите ребёнка создавать сложные и уникальные пароли для каждого аккаунта: используйте минимум 12 знаков, включая буквы, цифры и специальные символы. Кстати, по началу вы сами можете это делать вместе с ребенком, постепенно отдавая ребенку все больше свободы в вопросе создания паролей в аккаунтах. Обязательно активируйте функцию двухфакторной аутентификации во всех сервисах, где это возможно.

Конфиденциальность в соцсетях. Если вы заводите аккаунты в социальных сетях, обсудите с ребёнком настройки конфиденциальности или установите их вместе. Важно ограничить круг лиц, которые могут писать ребёнку или видеть его страницы; рассказать почему стоит добавлять в друзья только тех, кого он знает в реальной жизни; активировать детский режим в тех приложениях, где это возможно (например, такая настройка доступна в видеохостинге YouTube).

Обсудите онлайн-угрозы. Поговорите о том, какие угрозы встречаются в интернете и что нужно делать, чтобы избежать их. Помимо неподходящего контента, онлайн-груминга, кибербуллинга, ребёнка необходимо защитить от онлайн-мошенничества. В частности, очень распространён фишинг — когда злоумышленники пытаются обманным путём выведать личные данные. Для этого они могут рассылать фишинговые письма якобы от имени популярной компании или известного получателю человека, создавать поддельные сайты и приложения. На уловки мошенников попадаются даже взрослые, а дети ещё более доверчивые. Ребёнок должен понимать, что нельзя переходить по подозрительным ссылкам, в том числе из сообщений на электронной почте и в мессенджерах, вводить личную или платёжную информацию на сомнительных ресурсах, поддаваться на угрозы и попытки запугать. Также нужно остерегаться крайне щедрых акций и схем для «лёгкого заработка». Предупредите ребёнка, что в интернете опасно публиковать много личных данных, например номер телефона или домашний адрес, делиться своей геолокацией. Всем этим могут воспользоваться злоумышленники. И самое важное — ребёнок должен понимать, что, если он столкнулся с какой-то проблемой, он всегда может обратиться за помощью к родителям. В качестве основы для разговора о ключевых понятиях в области информационной безопасности можно использовать Азбуку кибербезопасности, созданную Kaspersky.

Используйте защитные технологии. При необходимости установите защитные решения, а также программу родительского контроля, которая поможет отслеживать активность ребёнка и защитить его от нежелательного контента. Но прежде обязательно обсудите установку с ребёнком: расскажите ему, что это за программа и почему вы считаете важным поставить её на телефон.

Присматривать за онлайн-активностью ребёнка, не устанавливая за ним тотальный контроль, помогают специальные программы для родителей. Например, в Kaspersky Safe Kids предусмотрены функции блокировки доступа к сайтам и контенту, неподходящему по возрасту, возможность видеть геолокацию ребёнка, а также получать уведомления, если к ребёнку в соцсети добавляется пользователь с большой разницей в возрасте.