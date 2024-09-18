PayPal обновил фирменный стиль

Платежная система PayPal представила обновленную идентичность бренда, отражающую новые приоритеты: простоту, современность и оптимизм. Разработка визуального стиля была доверена команде Pentagram во главе с Андреа Трабукко-Кампоса (Andrea A. Trabucco Campos), и направлена на усиление глобальной миссии компании в сфере электронной коммерции.

Основной элемент нового логотипа ApaPal — монограмма с двумя буквами «P», расположенными друг на друге, сохранила свою структуру, но стала более современной. Углы логотипа стали более острыми, вместо прежних закругленных форм. Логотип и текст PayPal теперь могут существовать отдельно друг от друга, что добавляет бренду гибкости и позволяет применять элементы идентичности в различных форматах. Основным шрифтом новой идентичности стал PayPal Pro — кастомизированная версия шрифта LL Supreme (современная интерпретация классической геометрической гарнитуры Futura).

Обновление визуального образа также включает новый подход к типографике и цветам.