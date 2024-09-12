Партнеры Gulfstream Distribution приняли участие в IBM Partner Ecosystem Summit в Ташкенте

11 сентября 2024 года в Ташкенте прошел IBM Partner Ecosystem Summit, который был организован для партнеров компании в регионе Центральной Азии и Азербайджана. Мероприятие приняло более 140 гостей из стран региона. Основные презентации были посвящены таким темам, как автоматизация, гибридные облачные системы и искусственный интеллект.

В состав делегации из Азербайджана также вошли представители и партнеры одного из крупнейших IT-дистрибьюторов на рынке Азербайджана — Gulfstream Distribution, который получил в этом месяце заключил дистрибьюторское соглашение с крупнейшим мировым производителем IBM. Для партнеров дистрибьютора был организован ряд встреч с представителями IBM, в рамках которых гости получили исчерпывающую информацию о стратегии и планах вендора в Азербайджане.

Отметим, что это ежегодное мероприятие, которое подчеркивает ценность экосистемы бизнес-партнеров IBM, представляя последние стратегические ставки, технологическую эволюцию компании и новости для экосистемы. Экосистема IBM включает тысячи партнеров, от системных интеграторов до независимых поставщиков программного обеспечения. Важнейшим направлением экосистемы IBM является поиск способов использования сильных сторон партнеров, которые управляют цифровым бизнесом.