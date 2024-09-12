Представлены кнопочные телефоны HMD 105 4G и 110 4G с YouTube за $25

Компания HMD Global выпустила в Индии кнопочные телефоны 105 4G и 110 4G после летней премьеры моделей с поддержкой 2G. Устройства предоставляют современные функции, такие как доступ к YouTube, YouTube Music и YouTube Shorts через приложение Cloud Phone. Телефоны поставляются с предустановленным приложением для безопасных транзакций UPI.

HMD 105 4G и 110 4G получили 2,4-дюймовый QVGA-дисплей, 64 Mb ОЗУ, 128 Mb встроенной памяти с возможностью расширения до 32 Gb с помощью microSD, аккумулятор емкостью 1450 мАч, камеру со светодиодной вспышкой (только для 110 4G), MP3-плеер, FM-радио и приложение Phone Talker. Поддерживается 23 языка.

Модель HMD 105 4G доступна в черном, голубом и розовом цветах корпуса по цене $25, а HMD 110 4G предлагается в титановом и синем цветах по цене $28.

Оба телефона можно будет приобрести в розничных магазинах, на платформах электронной коммерции и на официальном сайте HMD с годовой гарантией.