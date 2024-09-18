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19 сентября, 2024
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Neuralink разработал имплант Blindsight, который вернет зрение даже слепым от рождения

Neuralink Blindsight

Стартап Neuralink разработал экспериментальный имплант Blindsight, который позволит видеть даже тем, кто потерял оба глаза и зрительный нерв. Об этом сообщил глава компании Илон Маск (Elon Musk) на своей странице в соцсети Х.

При условии, что зрительная кора головного мозга не повреждена, устройство Blindsight позволит впервые увидеть даже тем, кто слеп от рождения.

Имплант получил одобрение как прорывная разработка от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Уже выдано разрешение на тестирование технологии Blindsight на людях — прием заявок открыт.

Маск добавил, что качество изображения у импланта сперва будет низким, как графика игровых приставок Atari, но со временем устройство потенциально превзойдет естественное зрение и позволит видеть в инфракрасном, ультрафиолетовом или даже радиолокационном диапазоне длин волн. Маск сравнил разработку Neuralink с футуристическим устройством, которое носил слепой от рождения персонаж научно-фантастического сериала «Звездный путь: Следующее поколение» — Джорди Ла Форж. Устройство в форме полумесяца, прикрепленное к портам на висках, позволяло ему видеть.

Впервые о разработке нейрочипов Blindsight Маск сообщил в марте этого года. Сообщалось, что имплант уже испытывают на обезьянах.

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