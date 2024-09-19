Intel и BOE представили технологию для ноутбуков, которая снизит энергопотребление на 65%

Компании Intel и BOE представили совместную разработку для улучшения времени автономной работы ноутбуков.

Дисплей является одним из основных потребителей энергии в ноутбуке, особенно если это панель с яркостью более 400 нит и частотой обновления выше 90 Hz. Инженеры компаний решили адаптировать для ноутбуков технологию, которая уже несколько лет используется во флагманских мобильных устройствах. Речь идет о динамической регулировке частоты обновления экрана.

Снизить влияние на автономность поможет новый дисплей под названием Winning Display 1 Hz. Как следует из названия, он способен понижать частоту обновления до 1 Hz. Оптимальная частота обновления для выполнения разных задач подбирается автоматически с помощью алгоритмов на основе искусственного интеллекта. По данным инженеров, такой подход позволит снизить энергопотребление до 65% по сравнению с обычными дисплеями, используемыми в ноутбуках.

В Winning Display 1 Hz реализована поддержка платформы Intel Intelligent Display Technology 2.0 с несколькими интеллектуальными функциями для регулировки частоты обновления дисплея. Одна из функций под названием User-Based Refresh Rate используется для отслеживания движения мыши, положения головы пользователя и других действий. Когда алгоритм определяет, что пользователь не взаимодействует с ноутбуком, частота обновления экрана снижается до минимума автоматически. Другая функция Intel PixOptix применяется для повышения уровня контрастности и снижения энергопотребления подсветки дисплея.

Самое интересное, что экраны Winning Display 1 Hz могут регулировать частоту обновления и яркость в конкретных частях экрана. Например, если на ноутбуке запущено воспроизведение видео, а параллельно с этим пользователь делает заметки в другом окне, то для последнего для экономии энергии частота будет снижена.

Ожидается, что новый тип экрана будет использоваться в ноутбуках на базе процессоров Intel Lunar Lake.