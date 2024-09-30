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1 октября, 2024
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Nar принял участие в Саммите Лидеров Глобального Договора ООН

Nar

Как член Глобального Договора ООН, придерживающийся принципов корпоративной социальной ответственности, компания Nar была представлена на Саммите лидеров Глобального договора ООН в Нью-Йорке. Участие компании подчеркивает ее приверженность устойчивому развитию и ответственным бизнес-практикам.

Саммит, прошедший накануне COP29 — важного для нашей страны мероприятия — предоставил значимую платформу для обсуждения роли частного сектора в решении проблем глобальных климатических изменений и устойчивого развития. Компания Nar приобрела ценный опыт в реализации своей ESG стратегии и нашла новые возможности для расширения своих инициатив в этой области.

Директор департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям компании Nar Хокюма Керимова выступила с речью на тему инклюзивности и социальной ответственности, отметив: “Как социально ответственная компания, мы реализуем проекты, направленные на поддержку интеграции людей с ограниченными возможностями в общество и рабочую среду. Это способствует как равенству, так и инклюзивности, одновременно содействуя развитию различных слоев общества. Участие в Саммите лидеров Глобального договора ООН укрепляет наши усилия в этом направлении”.

Стоит отметить, что компания Nar, как первая местная телекоммуникационная компания, присоединившаяся к Глобальному договору ООН, установила новые партнерские отношения на мероприятии и получила ключевую информацию о последних трендах в области корпоративной устойчивости. Мобильный оператор также принял участие в нескольких встречах, прошедших в рамках недели Генеральной Ассамблеи ООН.

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