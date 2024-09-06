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7 сентября, 2024
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Reuters: Qualcomm рассматривает возможность приобретения части бизнеса Intel по разработке чипов

Qualcomm

Компания Qualcomm изучает возможность приобретения части бизнеса Intel, об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники в отрасли. Как известно, Intel переживает сейчас не лучшие времена, компания ищет способы привлечения средств и сокращения расходов на фоне серьезных финансовых трудностей.

Qualcomm изучает возможность покупки различных направлений бизнеса процессорного гиганта. По информации Reuters, компания особенно заинтересована в подразделении Intel, которое занимается разработкой чипов для персональных компьютеров, настольных и мобильных Core.

Qualcomm отказался комментировать эту информацию, а в Intel на запрос Reuters сообщили, что «глубоко привержены своему бизнесу». Источники подчеркивают, что интерес Qualcomm к покупке частей бизнеса Intel пока не является окончательным решением и может измениться.

Отметим, что Qualcomm все больше интересуется рынком процессоров для компьютеров. В этом году в ассортименте компании появились чипы Snapdragon X для Windows-ноутбуков. Покупка части бизнеса Intel могла бы помочь компании в более быстром продвижении на новом для нее рынке.

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