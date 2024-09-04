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4 сентября, 2024
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Azercell запускает кампанию «HONOR+SuperSən» к новому учебному году!

Azercell

Теперь смартфоны HONOR и тарифные пакеты «SuperSən» стали еще доступнее! В преддверии нового учебного года Azercell запускает новую кампанию, предлагая интернет- и голосовые услуги на более выгодных условиях.

В рамках специального предложения абоненты, приобретающие смартфоны или планшеты HONOR в центрах продаж Azercell по цене от 229 манатов, получают скидку в 50% на тарифные пакеты «SuperSən 6GB», «SuperSən 10GB», «SuperSən 20GB» или «SuperSən 30GB» на шесть месяцев. Для активации тарифного пакета достаточно отправить соответствующее ключевое слово на короткий номер 7575. Также доступно подключение через USSD-код или приложение «Azercell». Отметим, что по окончании 6 месяцев подписка на выбранный тарифный пакет будет автоматически продлена по стандартной цене.

Кампания действует до 30 сентября 2024 года. Для более подробной информации просим посетить страницу: bit.ly/acell_honor_az

Начните новый учебный год с выгодными предложениями от Azercell!

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