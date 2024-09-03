Заключите кредитный договор дистанционно с “SİMA İmza”!

SİMA, созданная ООО «AzInTelecom» при Министерстве цифрового развития и транспорта, продолжает расширять круг партнеров по цифровой подписи нового поколения. Следующим учреждением, которое оцифровало свои услуги через “SİMA İmza”, стало ОАО БОКТ «International».

Граждане, которым необходим срочный кредит, могут отправить онлайн-заявку на кредит через мобильное приложение IBOKT и подписать договор в “SİMA İmza”. Для этого необходимо сначала зарегистрироваться в приложении, а затем отправить заявку на кредит онлайн. Заявка будет рассмотрена в ближайшее время, и в случае одобрения клиенту будут предоставлены документы для подписи онлайн. Подписав эти документы онлайн цифровой подписью нового поколения SİMA, клиент переведет средства на любую собственную банковскую карту. Благодаря этому граждане смогут получить кредит, никуда не выходя.

Стоит отметить, что граждане могут круглосуточно отправлять заявки на кредит через приложение IBOKT и подписывать документы через “SİMA İmza”.

Благодаря цифровой подписи SİMA прекращается зависимость граждан от сервисных центров, снижается нагрузка и затраты поставщиков услуг. Более подробную информацию о цифровой подписи SİMA нового поколения вы можете получить на сайте www.sima.az и обратившись в колл-центр «157».