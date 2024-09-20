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21 сентября, 2024
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Amazon анонсировал собственный ИИ-генератор видео для создания рекламы

Amazon Video Generator

Компания Amazon на конференции Accelerate анонсировала запуск ИИ-инструмента для быстрого создания видеорекламы. Video Generator позволяет преобразовывать всего одно изображение товара в увлекательный видеоролик, который демонстрирует особенности продукта.

«Видео, созданные с помощью Video Generator, используют уникальные знания Amazon о розничной торговле и представляют продукт таким образом, чтобы сделать его наиболее привлекательным для клиентов», — говорится в блоге компании.

Несмотря на то, что функциональность ИИ-инструмента пока ограничена, он уже позволяет создавать пользовательские видео без дополнительных затрат. На данное время Video Generator находится на стадии бета-тестирования и доступен ограниченному числу рекламодателей в США. Инструмент еще будет дорабатываться перед более широким запуском. Подробностей относительно максимальной длительности и разрешения генерируемых видеороликов нет.

На конференции также была представлена функция Live Image, которая генерирует короткие анимированные GIF-файлы из статичных изображений. Функция, находящаяся в стадии бета-тестирования, является частью Image Generator — набора инструментов Amazon для создания изображений на основе искусственного интеллекта.

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